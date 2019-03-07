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ITP’de Alanya standına turist akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 15:22 | Son Güncelleme

Dünya Turizm Borsası olarak nitelendirilen ITB Berlin Fuarı’nda Türkiye ve Alanya’nın yıldızı parlıyor.

ITP’de Alanya standına turist akını

Dünya Turizm Borsası olarak nitelendirilen ITB Berlin Fuarı’nda Türkiye ve Alanya’nın yıldızı parlıyor. Almanya’nın en büyük tur operatörü FTI Group, 2019 Türkiye hedefini 1 milyon 300 bin tatilci olarak açıkladı.
Dünya Turizm Borsası olarak adlandırılan ITB’de Alanya tanıtımı devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un yakından takip ettiği fuarda Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve ALTİD Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu temaslarını sürdürüyor. Yapılan görüşmelerle ilgili bilgi veren Dahaoğlu, "Rezervasyon rakamlarının çok iyi olduğu, Türkiye ve Alanya’ya turist akını yaşanacağı söylemlerini dinliyoruz” dedi.

FTI Group’tan Alanya’ya özel ilgi
Almanya’nın en büyük tur operatörü olan FTI Group’un Türkiye Direktörü Ayhan Hicabi, bu sene Türkiye hedeflerini 1 milyon 300 bin tatilci olarak açıkladığını söyledi. Dahaoğlu, "Son 3 yıldır Almanya pazarının tek yükselen tur operatörü olan FTI, kriz zamanında dahi Türkiye hedeflerinde sapma yapmamıştı. Alanya’da geçen yıl Alantur’u da kiralayarak bölgemize daha çok önem vermeye başladılar. Corendon ile anlaşarak Almanya’nın 4 bölgesinden Gazipaşa Alanya Havalimanı’na (GZP) paket satış sistemiyle misafir getiriyorlar. Bu yıl da uçuşlara devam edecekler" dedi.
Öte yandan bu yıl Truva Atı ve Göbeklitepe tanıtımlarının ön plana çıkarıldığı Türkiye standında Türk mutfağına yönelik tanıtım çalışmaları da yapılıyor.

ITP’de Alanya standına turist akını

ITP’de Alanya standına turist akını

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