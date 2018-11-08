"İttifak değil sandıkta mutabakattan bahsediyoruz"

TEKİRDAĞ (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Biz belediye başkanlarımızla Adalet ve Kalkınma Partili, Milliyetçi Hareket Partili veya başka partilere oy vermiş tüm seçmenlerin oyunu alabilecek başkanlara sahibiz. Bu çerçevede de herkesin oyuna talibiz. Dolayısıyla ittifak değil sandıkta mutabakattan bahsediyoruz." dedi.

Yeni oluşturulan CHP İl Teşkilatı'na "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunan Öztrak, burada yaptığı konuşmada, mart ayında yapılacak seçimlerin Türkiye için önemli olduğunu söyledi.

Öztrak, yeni il teşkilatına başarı dileyerek, "Belediye seçimleri için aday adaylığı kapsamında başkanımızın istifa etmesi sonucu il yönetimimiz düştü. Bunun ardından belirlenen yeni yönetimimiz göreve başladı. Mahalli idare seçimlerine, daha geniş bir yönetimle çok daha hazır biçimde girme imkanını bulduk. Ülkenin geleceği açısından mahalli idare seçimlerini çok önemli buluyorum. Sadece ile ve ilçelerimizde vatandaşlarımızın en iyi hizmeti alabilmesi bakımından değil aynı zamanda genel siyaset açısından da bu acayip gidişe dur diyebilmek bakımından, bu seçimlerin önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.