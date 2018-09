- "İttifak konusunda konuşulmuş bir şey yok"

Bu örgütlerin her birinin arkasında asıl sahipleri, istihbarat birimlerinin bulunduğunun aşikar olduğunu anlatan Kurtulmuş, "Hızlı bir şekilde buranın sivilleşmesini sağlamak lazım. Bu, Türkiye'nin tek başına yapacağı bir iş değil. İdlib'in bir şekilde sivilleşmesi sağlanacaksa burada herkese büyük sorumluluk düşüyor. Türkiye, bu konuda her türlü yakın iş birliğine, temasa hazırdır." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin yerel seçimler için adaylarında, "adalet, tevazu, ehliyet, liyakat, millete sadakat sahibi" olma kriterlerini aradıklarını hatırlatan Kurtulmuş, "Her yerde en doğru adayı bulup, milletten en çok oy alabilecek, milletin gönlüne girebilecek adayları tespit edeceğiz. Ana stratejimiz budur." diye konuştu.

AK Parti'nin en büyük özelliğinin Türkiye'nin her bölgesinde iddialı bir şekilde seçime girmesi olduğuna işaret eden Kurtulmuş, partinin bu karakteristiğinin yerel seçimde daha çok arttığını vurguladı.

Numan Kurtulmuş, yerel seçimlerde ittifak konusuna ilişkin, "İttifak meselesi AK Parti için stratejik bir adım değil, gelişmelere bağlı olarak, seçimlere dönük taktik bir adım mahiyeti kazanıyor. Şu an itibarıyla ittifak meselesi şöyle mi olur, böyle mi olur, bunları konuşmanın erken olduğunu düşünüyoruz. Biz kendi hazırlıklarımızı tamamlıyoruz." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekilliğinin üzerine önemli bir sorumluluk düşeceğine vurgu yapan Kurtulmuş, "Parti olarak bu farklı birimlerimizin koordinasyonu, ortak bir siyasi eğilimin oluşturulması ve yapılacak işlerde en güzel şekilde yapabilmemiz açısında istişare zeminlerini oluşturacağız. Mesela Kızılcahamam kampı bunlardan birisi ama çok geniş bir istişare zemini. Tek tek her olayla ilgili bunları geliştirerek, meclis grubuyla, hükümetin son derece uyumlu çalışmasını sağlayacağız." dedi.

"Zamanında yanlış tercihler mi yapılmış?" sorusu üzerine Kurtulmuş, "Yanlış tercihler demeyelim de şöyle söyleyelim. Dünya hayatı bir imtihan her alanda. Siyasetçi için de gazeteci için de imtihan. En büyük imtihanlardan bir tanesi de makam mevkilerdir. Makam mevkileri sahi zannederseniz, makam mevkiler sizi ayakları altında parçalar. Dolayısıyla buradaki esas uyarımız budur." yanıtını verdi.

- "Aralık sonu bitirmiş oluruz"

Seçim takvimine ilişkin de Numan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Aralık sonu veya ocak başı gibi en geç bütün her şeyimizi bitirmiş oluruz. Aday tespitlerimizi, Kampanyamızın ana çerçevesi belli olur. Seçime ilişkin burada aklımıza gelebilecek soruların hepsi bir şekilde çözülmüş olur. Bize de en az üç net ay kalır ki bu da bir seçim kampanyası için oldukça iyi bir süreç. Hatta uzun bir süredir. Biliyorsunuz 24 Haziran'ı 40 günde yaptık. Yerel seçim olduğu için biraz daha fazla yerelde adayların kendilerini tanıtması lazım. Biz bir genel olarak tabii ki bir konsept üzerine duracağız. Her bir seçim çevresi için ayrı seçimin özellikleri var. Tek tek aday onun için çok önemli hale geliyor. Her seçim çevresinde en çok oyu alabilecek adayı bulmamız lazım."

- "Bu gizli örtülü ittifakın açık bir göstergesidir"

24 Haziran'da CHP'nin kalesi olarak görülen ilçelerde HDP'nin çok yüksek oy aldığını anımsatan Kurtulmuş, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu gizli örtülü ittifakın açık bir göstergesidir. Yani önümüzdeki dönemde bu anlamda belki geçen sefer yapılan bu ittifaklar farklı bir şekilde 'AK Parti seçimi kazanmasın' diye önümüze gelecek olan meselelerdir. Bunların hepsi zaman içerisinde şartların olgunlaştıracağı konulardır. Şu anda bizim yoğunlaştığımız mesele gereğinde olabilir, bu konuşulabilir bu ayrı bir şey ama sonuçta bizim AK Parti olarak her yerde seçimi alabilecek kararlılıkla çalışmayla programla kampanyayla adaylarımızı ortaya çıkarmak mecburiyetimiz var. Bunu yapmaya gayret ediyoruz. Esas durum o değildir. Esas durum her partinin kendi kuvvetli adaylarıyla seçime girmesi çünkü yerel seçim bu. Özellikleri farklı olan bir seçim. Ama şartlar gerektirir böyle bir durum karşımıza çıkarsa, bu tabiki konuşulur, müzakere edilir. Partiler arasında müzakere edilir diye düşünüyorum."