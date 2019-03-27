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İttifak kurulmayan Niğde’de Hakan Er iddialı

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2019 09:38 | Son Güncelleme

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala adaylar çalışmalarına devam ediyor.

İttifak kurulmayan Niğde’de Hakan Er iddialı

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala adaylar çalışmalarına devam ediyor. Cumhur İttifakı’nda işbirliği yapılan 30’u büyükşehir olmak üzere toplam 51 il bulunuyor. Bunlardan Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Mardin, İzmir, İstanbul, Muğla, Maraş, Sakarya, Ordu, Konya, Van, Samsun, Urfa, Trabzon ve Tekirdağ olmak üzere 27’sine Ak Parti adayı; diğer üçü olan Adana, Manisa ve Mersin de ise MHP adayı destekleniyor.
İttifak kurulmayan 30 ilde ise yarış tüm hızıyla sürüyor. Seçim sonucu merakla beklenen illerden biri olan Niğde’de MHP mimar Hakan Er’i, AK Parti Emrah Özdemir’i, İYİ Parti Mümin İnan’ı, CHP de Rasim Yılmaz’ı aday gösterdi.

“Farkı kapattık ve öne geçtik”
Seçim ittifakı yapılmayan şehirlerden Niğde’de MHP adayı Mimar Hakan Er oldukça iddialı. Er, geçen seçimlerde az bir farkla AK Parti’ye kaptırdıkları belediye başkanlığını bu seçimlerde kazanacaklarından emin.
2014 yerel seçimlerinde Niğde’de ipi kendilerinden 4763 oy fazla alarak AK Parti adayının göğüslediğini hatırlatan MHP Belediye Başkan Adayı Er, yaptıkları yoğun ve etkili çalışmalarla bu farkı kapattıklarını ve öne geçtiklerini söyledi. Hakan Er, yaşanabilir bir Niğde için titiz ve özenli çalışacaklarını, vatandaşların beklentileri doğrultusunda daha iyi bir Niğde için projeler üreteceklerini belirtti. Er, “Vizyon 51 Projesi” ile hem Niğde’yi diğer iller arasında öne çıkaracaklarını hem de çok sayıda istihdam sağlayacaklarını da dile getirdi. MHP adayı, "Her mahallemizin talep ve beklentileri birbirinden farklı olduğu için bu talepleri iyi gözlemleyip ona göre projeler üretmek gerekiyor. Bir yandan da şehri geleceğe taşıyacak hizmetlerin yapılması lazım. Bizlerin hizmetler noktasında şehrimiz için elimizden gelen gayretten fazlasını göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

"Hizmet götürülmeyen hiç bir mahalle kalmayacak"
Özellikle ‘sosyal belediyeciliğe’ önem vereceklerini, her mahalle içerisinde vatandaşların kolaylıkla ulaşabilecekleri sosyal tesisler yapacaklarını belirten Er, "Gönül belediyeciliği ile milletimizin önüne çıkacağız. Tek bir hedefimiz var; o da milletimizin gönlünü kazanmak. Hizmet götürülmeyen hiç bir mahalle kalmayacak, kimsesizlerin kimsesi olacağız" dedi.

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