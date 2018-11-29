İttifak netleşiyor: Belediye başkanı AK Parti'den, yardımcısı MHP'den

İki partinin iş birliğine gittiği yerlerde belediye başkanı hangi partiden seçilirse yardımcısının da diğer partiden olmasının konuşulan konular arasında olduğu ifade edildi.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE İŞ BİRLİĞİ

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, MHP'nin aday çıkarmayacağı İstanbul, Ankara ve İzmir'de, belediye meclis üyelikleri konusunda iki parti arasında iş birliğine gidilmesi planlanıyor.

AK PARTİ LİSTELERİNDE YER ALACAKLAR

Kurmaylar düzeyindeki görüşmelerde, MHP'nin yüzde 10'luk barajın altında kalarak belediye meclisine üye sokamama ihtimaline karşın, MHP'li adayların AK Parti listelerinde yer alabileceği dile getiriliyor.

