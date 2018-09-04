- "İttifak yapma heves ve hırsımız yok"

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, "Bizim baştan ittifak yapma heves ve hırsımız yok ama aynı şekilde toplumdaki beklentiyi de yok sayma, görmezlikten gelme gibi bir hakkımız yok." dedi.

Bilgen, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, olağanüstü hal (OHAL) uygulamalarının halen devam ettiğini savundu.

"Ormanların yakıldığı" iddialarını araştırmak için Tunceli'ye giden milletvekili heyetinin kente girişine izin verilmediğini ileri süren Bilgen, milletvekillerinin çalışma ziyareti yapmasının nasıl bir tehdit oluşturabileceğini sordu.

Söz konusu uygulamayı eleştiren Bilgen, "Vatandaşların geçişine izin verilirken milletvekillerinin ve onlarla birlikte olan inisiyatiflerin gidişine engel olunması doğrudan doğruya hem partimize yönelik ayrımcı bir uygulamadır hem de hak ve özgürlüklerin aynen OHAL döneminde olduğu gibi keyfi biçimde kaymakam ya da vali marifetiyle sözlü talimatla kısıtlanabildiğini, engellenebildiğini çok somut şekilde göstermektedir." diye konuştu.

Türkiye'nin, krizlerin birbirini tetiklediği ve beslediği bir ortamda olduğunu savunan Bilgen, "Biraz önce İdlib'de Rusya tarafından hava harekatı başlatıldı ama İdlib'le ilgili Türkiye'nin sergilediği tavrın neyi kapsadığını, neyi içerdiğini, hangi kaygılar üzerine kurulduğunu Türkiye toplumu bilmiyor. Muhalefet bilmiyor. İktidar partisi bu konuda toplumu bilgilendirme, topluma sağlıklı bilgi verme ihtiyacı, sorumluluğu hissetmiyor." ifadelerini kullandı.