"İttifaka bir mecburiyetimiz yok"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ittifaka bir mecburiyetlerinin olmadığını belirterek, "Biz, sadece devletin bekası, milletin istiklali, istikbali, inançları ve duruşumuz noktasında bir hassasiyet ortaya koyduk. Bu hassasiyetin bozulmaması noktasında da sonuna kadar elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz." dedi.

Destici, Afyonkarahisar'da bir otelde gerçekleştirilen BBP Ege Bölge Toplantısı'nda, Sivrihisar'da yaptığı bir konuşmanın basına çarpıtılarak yansıtıldığını söyledi.

Türkiye'de yaşayan Ermenilerin güvenli ve huzurlu bir şekilde yaşama hakkına sahip olduğunu dile getiren Destici, "Kamuoyundaki kaynaklardan edindiğimiz bilgiye göre, Türkiye'ye çalışmak için gelen 100 bine yakın Ermenistan vatandaşı, kaçak Ermeni var. Ben bunların Türkiye'de kaçak olarak çalışmalarına müsaade edilmesini doğru bulmuyorum ve bunların sınır dışı edilmeleri gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, 24 Nisan'ın sözde Ermeni Soykırım Günü olarak ilan edilmesine yönelik sözlerine de değinen Destici, Macron'un söylediklerinin kabul edilemeyeceğini vurguladı.