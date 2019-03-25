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"İttifakı aşağıdaki teşkilatlar ne bozabilir ne karşı bir hareket olabilir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2019 16:05 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Salim Ensarioğlu: - "Biz Millet İttifakı olarak yapmış olduğumuz anlaşmada, görüşmelerde Yalova ittifakına karar verilmiş. Ana kademenin verdiği bir kararı daha aşağıdaki teşkilatlar ne bozabilir ne karşı bir hareket olabilir"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Salim Ensarioğlu, "Biz Millet İttifakı olarak yapmış olduğumuz anlaşmada, görüşmelerde Yalova ittifakına karar verilmiş. Ana kademenin verdiği bir kararı daha aşağıdaki teşkilatlar ne bozabilir ne karşı bir hareket olabilir." dedi.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ı genel başkan yardımcısı Ahmet Kamil Erozan ile birlikte ziyaret eden Ensarioğlu, daha sonra belediye meclis toplantı salonunda basın açıklaması yaptı.

Ensarioğlu, Salman'ı çalışmalarından dolayı takdir etti ve yeniden başkan olarak seçileceğine inandığını belirtti.

Mehmet Salim Ensarioğlu, şöyle konuştu:

"Hepimizin desteği onun yanındadır. Bu karar genel merkezler tarafından verilmiştir. Türkiye'de neler yaşanıyor ben o detaylara girmiyorum. 2 tane ittifak olmuş Türkiye’de. Biz Millet İttifakı olarak yapmış olduğumuz anlaşmada, görüşmelerde Yalova ittifakına karar verilmiş. Ana kademenin verdiği bir kararı daha aşağıdaki teşkilatlar ne bozabilir ne karşı bir hareket olabilir. Bu karar doğru bir karardır. İyi ki verilmiştir ve sonuna kadar da kararın arkasındayız. Bizi seven, destekleyen, bize inanan, güvenen partili arkadaşlarımızın da bu desteği esirgemeden devam ettirmesini istiyoruz."

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İYİ parti Mehmet Salim Ensarioğlu Yalova ziyaret

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