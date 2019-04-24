"İttifakla güçlüklerin üstesinden gelinebilir"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Taban tabana zıt insanların bir araya gelerek müşterek bir davayı, özellikle ülkenin bütünlüğünü ve bağımsızlığını hedef alan çalışmalarda ittifak sağlayarak bütün güçlüklerin üstesinden gelinebileceğine inanıyorum. Sorunlarımız ancak böyle çözülür." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 99'uncu yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Karamollaoğlu, "Her şeye rağmen, 'İman var ise imkan da vardır' diyen bir grup vatansever, büyük emeklerinin sonucunda TBMM'yi kurdular. TBMM milli ve manevi değerlerimiz üzerinde yükselen millet iradesinin yegane tecelligahıdır." diye konuştu.

Güçlü Türkiye'nin en önemli güvencesinin güçlü bir meclis olduğunu vurgulayan ve TBMM'nin kurulduğu dönemde toplumun farklı kesimlerinden temsilcilerin aynı çatı altında toplanabildiğini belirten Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Sağcısından solcusuna, muhafazakarından liberaline her düşünceden kişiler bu mecliste yer almıştır. Milli Mücadele'nin başarılı olmasında belkide en büyük etken bu yapı olmuştur. Toplumsal uzlaşma başka bir şekilde sağlanamaz. Taban tabana zıt insanların bir araya gelerek müşterek bir davayı, özellikle ülkenin bütünlüğünü ve bağımsızlığını hedef alan çalışmalarda ittifak sağlayarak bütün güçlüklerin üstesinden gelinebileceğine inanıyorum. Sorunlarımız ancak böyle çözülür."

- Kılıçdaroğlu'na saldırı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı sonrasında Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiğini hatırlatan Karamollaoğlu, "Bu ve benzer hadiselerin tekerrür etmemesi için üzerimize düşen vazifeleri birlikte mütalaa etmeli ve gerekeni mutlaka yapmalıyız." ifadesini kullandı.

