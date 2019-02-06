"İttifaklar siyasette her zaman istenen sonucu vermiyor"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Biz gördük ki ittifaklar siyasette her zaman istenen sonucu vermiyor. İki kere iki, siyasette her zaman dört etmiyor. Bazen üç, bazen beş ediyor." dedi.

Karamollaoğlu, basın yayın organlarının Ankara temsilcileri ve muhabirleriyle bir otelde düzenlediği toplantıda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yerel seçim çalışmalarını iki ana başlıkta sürdüreceklerinin altını çizen Karamollaoğlu, "Derdimiz, memleketimizin huzura kavuşması, birlik ve beraberlik içinde olmamız ve farklı kanaat ve görüşlerde olsak bile kucaklaşabilmemizdir. Nihayetinde bu ülke hepimizin." diye konuştu.

- Yerelde seçimde ittifaklar

Temel Karamollaoğlu, yerel seçim öncesi partilerin yaptığı ittifaklara ilişkin soruya, "Saadet Partisi, Türkiye'de bütün belediye seçimlerinde aday gösterme gayretinde olan tek partidir. Hiçbir partinin lehine bir yerde seçimden çekilmiş değiliz." cevabını verdi.

Yerel seçimlerde ittifak olmayacağını ancak "Bazı bölgelerde dirsek temasları olabilir" açıklamasının hatırlatılması üzerine Karamollaoğlu, şunları söyledi: