"İttifakların gündemde olmasının nedeni sistem değişikliğidir"

İSTANBUL, (DHA)-YEREL seçimlerde yaklaştıkça, ittifak olasılıkları da gündemde. 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türk siyasetine getirdiği en önemli değişikliklerden birinin seçim ittifakları ve ittifak arayışları olarak göründüğünü belirten Dr. Öğretim Üyesi Alihan Limoncuoğlu, “Bundan evvel yerel seçimlerde oldukça nadir olarak görünen bu ittifakların böylesine gündeme gelmesinin sebebi hükümet sistemi değişikliğidir” ifadelerini kullandı.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhur İttifakı’nda beraber hareket ettiği Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile bir ittifak yapmak istediğinin gönlünden geçtiğini ifade ettiğini hatırlatan İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Alihan Limoncuoğlu AK Parti'nin yaklaşımını şöyle değerlendirdi:

“Fakat partinin kurmayları arasında ittifak konusunda tam bir görüş birliği olmadığını söylemek de yapılan açıklamalardan müşahede edilmesi oldukça mümkün. AK Parti her yerel seçimde genel seçimlerde aldığı oyun gerisine düştüğü için ve de ülkedeki iktisadi şartların beş sene öncesini aratmasıyla beraber yerel seçimlerde yaşayabileceği olası oy kaybını minimize etmeye çalışıyor. AK Parti 2011 genel seçimlerinde aldığı neredeyse yüzde 50 oyun akabinde, 2014 yerel seçimlerinde yüzde 43 oya ulaşamamış, yüzde 47 oy aldığı 2007 genel seçimleri sonrasındaki 2009 yerel seçimlerinde ise yüzde 38’in çok az üstünde oy almıştır. Bu da ister istemez AK Parti’nin yerel seçim oy oranlarının bugüne kadar genel seçim oy oranlarının altında olduğunu göstermektedir” şeklinde konuştu.