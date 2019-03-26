"İttifaklarını sakladılar ama HDP dayanamadı, ifşa etti"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Bunlar biliyorsunuz HDP ile olan ittifaklarını sakladılar ama HDP dayanamadı, ifşa etti, HDP dayanamadı, 'biz ortağız' dedi. Hatta broşür bastırdı, dağıttı." dedi.

Ünal, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ve beraberindekilerle Serhend Vakfı, Birlik Vakfı, Geylani Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, Merdan Ahlak Kültür ve Çevre Derneği ve Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunu ziyaret etti.

Ziyaretlerinde vakıf ve dernek temsilcileriyle bir araya gelerek sohbet eden Ünal, vatandaşların dilek ve temennileri dinledi.

Ünal, daha sonra Türkiye Kamu-Sen İl Temsilciliği ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kahramanmaraş Şubesini ziyaret ederek, sendikacı ve iş adamlarıyla buluştu.

Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Serdar Zabun, KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz ile AK Parti Onikişubat ve Dulkadiroğlu Seçim ofislerinde vatandaşlara seçimlerin önemini anlattı.

Ünal, AK Parti Onikişubat Seçim Ofisindeki konuşmasında, KMTSO heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.