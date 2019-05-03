"İttifakta, uzlaşma, anlaşma ve iradi bir kabul söz konusudur"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "İttifakta, uzlaşma, anlaşma, rıza ve iradi bir kabul söz konusudur. 31 Mart seçimlerinde yerel dinamikleri dikkate alan ittifak çabalarımızın sandığa yansımasını daha çok seçmenin tercihine bağlı kılan bir hususta nasıl icbar, zorlama olabilir? Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın Cumhur İttifakı konusundaki açıklamalarıyla parti sözcülerinin beyanları açık ve nettir." ifadesini kullandı.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, bazı köşe yazarlarınca ittifak konusunun MHP aleyhinde algı oluşturma vesilesi haline getirilmeye çalışıldığını belirterek, bu şahısların amacının kafaları karıştırmak, MHP'nin iyi niyetli çabaları hakkında soru işaretleri oluşturmak olduğunu anlattı.

MHP'nin yapıcı, Türkiye'nin meselelerine çözüm üreten, kucaklayıcı siyasetini görmezden gelerek, hadiseyi farklı kavramaya çalışmanın, düpedüz kötü niyet içeren, çirkin bir tutum olduğunu vurgulayan Yalçın, "MHP'nin maksadını anlamaya çalışmak yerine onu etkisizleştirmeye, Cumhur İttifakı'nın yararlarını ortadan kaldırmaya, Türkiye'nin uçuruma yuvarlanmak üzere olduğu bir zeminde teşekkül eden milli mutabakatı baltalamaya yönelik bu türden abes çıkarımları kamuoyunun nazarı itibara almayacağından eminiz. AK Parti çevrelerinde de böylesi densiz ve kifayetsiz kalemlerin sözüne itibar edilmeyeceğini düşünüyoruz ve görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.