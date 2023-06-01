İttifaktan ayrılan İYİ Parti önümüzdeki yerel seçimde hangi politikayı izleyecek? Canlı yayında açıkladı

Seçim gündemi yerini yoğun kulis bilgilerine bıraktı. Cumhur İttifakı'ın milletvekiliğinde çoğunluğu kazanması, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasının ardından muhalefet eleştiri oklarının hedefi oldu. İYİ Parti Millet İttifakı'ndan ayrıldığını duyurdu. Kritik MYK'nın ardından CHP'de bütün üyeler istifa etti. Yaşanan ayrılıkların ardından İYİ Parti'nin önümüzdeki günlerde izleyeceği politika merak edilmeye başlandı.

"İYİ PARTİ RAHATSIZDI"

Muhalefet seçimlerde yaşanan yenilginin ardından hareketli günler yaşıyor. Peş peşe yeni gelişmelerin yaşandığı günlerde gazeteci İsmail Saymaz, İYİ Parti'yle ilgili dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı. İYİ Parti'nin altılı masada olmaktan mutsuz olduğunu belirten Saymaz, "Onlar zaten masada oturmak istemiyordu. Kılıçdaroğlu'nun zoruyla oturdular. Diğer partilerle eşit pozisyonda olmalarından rahatsızdı. Meral Akşener bunu dile getirdi. İYİ Parti Başkanlık Divanı'nda 4,5 saat süren toplantıda bu konuşuldu." dedi.

YEREL SEÇİMLERDE NE OLUR?

Yaşananların ardından en çok merak edilen konu ise İYİ Parti'nin 2024'te yapılması beklenen yerel seçimlerde izleyeceği yol oldu. Saymaz İYİ Parti'nin CHP'yle ittifak yapmaya soğuk baktığını belirterek, "O ittifakın tekrar kurulması zor" dedi.

2019 YEREL SEÇİMLERİ

CHP ile İYİ Parti 2019'da yerel seçimlerde ittifak kurarak büyükşehirlerde başarı elde etmişti. Güçlü olunan yerlerde karşı aday çıkarmayan ittifak bu sayede İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Hatay gibi toplam 11 büyükşehirde zafer kazanmıştı.

