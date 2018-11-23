İttifaktan daha önemli! Partilerin oyundan fazlasını topluyor

Mart 2019 yerel seçimleriyle ilgili olarak ittifak planları yapılmaya devam ediliyor. AK Parti ve MHP'nin de ittifaka dönüşünün ardından, çeşitli dinamikler de masaya yatırılıyor.

Bugünkü yazısında, bu dinamikleri ele alan haberturk.com yazarı Muharrem Sarıkaya, 'Partilerin oyundan fazlasını topluyor' dediği ve Saadet Partisi'nin görüşü olan stratejiyi yazdı.

İttifak konusunda iki kesimin de “Bir tarafın ittifak yaptığı yerde diğer taraf yapmazsa kaybeder…” görüşünde olduğunu yazan Sarıkaya, "AK Parti ile MHP’nin bir ay önce bıraktığı ittifaka tekrar dönüş yapmasının nedeni de aslında buna dayanıyor. Çünkü birinin yaptığı yerde, ötekinin yapmaması yerel güç ağırlık merkezini ittifak yapan lehine kaydırıyor." ifadelerini kullandı.

"ADAY FAKTÖRÜ BAZEN İTTİFAKIN DA ÖNÜNE GEÇİYOR"



Partilerin yaptıkları ittifakın ise aday kimliklerini öne çıkardığını vurgulayan Sarıkaya, "Hatta o derece ki geçmiş seçimlerde de örneğine rastlandığı gibi aday faktörü bazen ittifakın da önüne geçiyor…" dedi.

ÖRNEK İSİM BEKAROĞLU



Bunu bazı örnek isimlerle açıklayan Sarıkaya, şöyle devam etti: