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İttifaktan daha önemli! Partilerin oyundan fazlasını topluyor

SEÇİM HABERLERİ  | 23.11.2018 07:36 | Son Güncelleme

Haberturk.com yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü 'Partilerin oyundan fazlasını topluyor' başlıklı yazısında, Saadet Partisi'nin yerel seçimler için vurgu yaptığı dinamikleri kaleme aldı.

Mart 2019 yerel seçimleriyle ilgili olarak ittifak planları yapılmaya devam ediliyor. AK Parti ve MHP'nin de ittifaka dönüşünün ardından, çeşitli dinamikler de masaya yatırılıyor.

Bugünkü yazısında, bu dinamikleri ele alan haberturk.com yazarı Muharrem Sarıkaya, 'Partilerin oyundan fazlasını topluyor' dediği ve Saadet Partisi'nin görüşü olan stratejiyi yazdı.

İttifak konusunda iki kesimin de “Bir tarafın ittifak yaptığı yerde diğer taraf yapmazsa kaybeder…” görüşünde olduğunu yazan Sarıkaya, "AK Parti ile MHP’nin bir ay önce bıraktığı ittifaka tekrar dönüş yapmasının nedeni de aslında buna dayanıyor. Çünkü birinin yaptığı yerde, ötekinin yapmaması yerel güç ağırlık merkezini ittifak yapan lehine kaydırıyor." ifadelerini kullandı.

"ADAY FAKTÖRÜ BAZEN İTTİFAKIN DA ÖNÜNE GEÇİYOR"

Partilerin yaptıkları ittifakın ise aday kimliklerini öne çıkardığını vurgulayan Sarıkaya, "Hatta o derece ki geçmiş seçimlerde de örneğine rastlandığı gibi aday faktörü bazen ittifakın da önüne geçiyor…" dedi.

ÖRNEK İSİM BEKAROĞLU

Bunu bazı örnek isimlerle açıklayan Sarıkaya, şöyle devam etti:

"İttifaktan daha önemli olanın adayın iyi belirlenmesi olduğu konusunda SP’de bir kanaat var.

Hatta buna yönelik ciddi bir verileri de var.

Verdikleri örnek bugün CHP saflarında milletvekili görevini yürüten Mehmet Bekaroğlu’nun 2014’te Rize’den belediye başkanlığı adaylığı sürecinde yaşananlar.

Rize’de CHP %15, SP ise %1.5 civarında oya sahipken; yani ikisinin toplamı %16-17 civarına ulaşmışken, Bekaroğlu %22,5 oya ulaşmıştı.

Rize’de aynı seçimde CHP’ye de %4.9 oy çıkmıştı…

Benzer durum yine 2014 yerel seçiminde SP Kırıkkale adayı Mahir Yılmaz’ın %20.3 oy oranına ulaşmasında yaşanmıştı.

Kırıkkale’de CHP %14, SP ise %1’e dahi ulaşmayan oya sahipken iki partinin toplamının üzerinde bir oya ulaşılmış, CHP’ye %2.7 oy çıkmıştı.

Yine aynı seçimde SP adayları genel seçimde alınanın katlarca üstüne çıkıp, Malatya’da %10 oya ulaşırken, Bingöl’de %9, Bayburt’ta %8, Konya’da ise %7.5 oya sahip olabilmişti.

Oysa Bayburt’ta CHP ve SP’nin toplam oyu %2’ye dahi ulaşmıyor, Bingöl’deki durum da aynı oranı geçmiyordu.

Yerel seçimin kendi dinamiklerinden kaynaklanan farklılığını göstermek için bu örnekler SP’de dile getiriliyor…"

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
satılmış MHP
bu adam çok doğru ve düzgün konuşuyor bu üslup siyasetin özlediği üslup aslında
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