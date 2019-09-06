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İTÜ Abdülhakim Sancak Camisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 15:04 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Abdülhakim Sancak Camisi'ni ibadete açtı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Abdülhakim Sancak Camisi'nin açılışını, cuma namazının ardından gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını İTÜ Ayazağa Kampüsü'ndeki Abdülhakim Sancak Camisi'nde kıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından kıldırılan namazın ardından Erdoğan, caminin açılışına katılanlara seslendi.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, dua etti.

Abdülhakim Sancak Camisi, daha sonra Erdoğan ve beraberindeki TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, eski bakanlardan Egemen Bağış ve Veysel Eroğlu ile iş adamı Ethem Sancak tarafından kurdele kesilerek ibadete açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışın ardından caminin avlusunda vatandaşları selamlayarak, sohbet etti. Bir çocuğu kucağına alarak seven Erdoğan, İTÜ kız öğrenci grubuyla görüşerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bu arada, Erbaş cuma hutbesinde camiler, muharrem ayı ve Kerbela konularına değindi.

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Abdülhakim Sancak Camisi açılış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İTÜ

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