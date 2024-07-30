HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İTÜ'de korkutan yangın! Çocuklar ve aileleri tahliye edildi

İTÜ'de korkutan yangın! Çocuklar ve aileleri tahliye edildi

30.07.2024 15:38
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Ataşehir E-5 karayolunda üzerinde ameliyathane önlüğüyle metrelerce yürüdü

Ataşehir E-5 karayolunda üzerinde ameliyathane önlüğüyle metrelerce yürüdü

Esenler'de çocukların çatıda korkutan oyunu kamerada: Yürekler ağza geldi

Esenler'de çocukların çatıda korkutan oyunu kamerada: Yürekler ağza geldi

Evine giren tacizci manavdan son anda kurtulup kaçtı!

Evine giren tacizci manavdan son anda kurtulup kaçtı!

İçerik devam ediyor
Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
30.07.2024 15:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da İTÜ yerleşkesi içinde küçük çaplı bir yangın çıktı. Havuz binasının olduğu alandaki yangın nedeniyle çocuklar tahliye edildi. Elektrik kaynaklı yangın nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Sarıyer’de İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) havuzunun olduğu binada yangın paniği yaşandı. O sırada havuzda bulunan çocuklar ve aileleri binadan tahliye edilirken, ufak çaplı yangının neden kaynaklandığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

i1

ELEKTRİK KAYNAKLI ÇIKTI

Olay, Sarıyer Maslak’ta bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi’nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, üniversite havuzunun bulunduğu binada elektrik sebebiyle ufak çaplı yangın çıktı.

i2

İNCELEME BAŞLATILDI

Duman ve koku yayılması üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye duman ve kokunun nereden geldiğini araştırırken, yüzme dersi için okulda bulunan çocuklar ve aileleri tedbir amacıyla tahliye edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

i4

Önceki İçerik Sonraki İçerik
MHP'lilerin topa tuttuğu Alparslan Türkeş ateş püskürdü: Hepsi 30 yıldır soy ismimin ekmeğini yiyor! Gansterliği size o mu öğretti?MHP'lilerin topa tuttuğu Alparslan Türkeş ateş püskürdü: Hepsi 30 yıldır soy ismimin ekmeğini yiyor! Gansterliği size o mu öğretti?
Anahtar Kelimeler:
yangın itü
En Çok Okunan Haberler
Kenan Işık'a son veda! Tabutun başındaki o kişi merak edildi

Kenan Işık'a son veda! Tabutun başındaki o kişi merak edildi

Konutta yatırım fırsatı arayanlar bu dairelere dikkat! Hem daha ucuz hem getirisi fazla!

Konutta yatırım fırsatı arayanlar bu dairelere dikkat! Hem daha ucuz hem getirisi fazla!

1 günde topladığı parayla hayrete düşüren dilencinin sırrı ortaya çıktı! "Bozuk para verdiğimizde beğenmeyip üstümüze atıyordu"

1 günde topladığı parayla hayrete düşüren dilencinin sırrı ortaya çıktı! "Bozuk para verdiğimizde beğenmeyip üstümüze atıyordu"

Su istediği kadının evine zorla girip taciz etmek istedi! Korkan kadın evden koşarak uzlaştı

Su istediği kadının evine zorla girip taciz etmek istedi! Korkan kadın evden koşarak uzlaştı

Justin Bieber milyonlarca takipçisine o Türkü gösterdi!

Justin Bieber milyonlarca takipçisine o Türkü gösterdi!

Takvimleri hazır, motto bile belli! Toplantılarda konuşulanlar kulislerden sızdı

Takvimleri hazır, motto bile belli! Toplantılarda konuşulanlar kulislerden sızdı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın ikonik modellerinden...

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın ikonik modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.