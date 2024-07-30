İTÜ'de korkutan yangın! Çocuklar ve aileleri tahliye edildi

Sarıyer’de İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) havuzunun olduğu binada yangın paniği yaşandı. O sırada havuzda bulunan çocuklar ve aileleri binadan tahliye edilirken, ufak çaplı yangının neden kaynaklandığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

ELEKTRİK KAYNAKLI ÇIKTI

Olay, Sarıyer Maslak’ta bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi’nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, üniversite havuzunun bulunduğu binada elektrik sebebiyle ufak çaplı yangın çıktı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Duman ve koku yayılması üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye duman ve kokunun nereden geldiğini araştırırken, yüzme dersi için okulda bulunan çocuklar ve aileleri tedbir amacıyla tahliye edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.