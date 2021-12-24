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İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Bursluluk Sınavı ile yüzde 100 başarıya yüzde 100 burs

24.12.2021 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejinin başarıyı yüzde 100'e varan burs oranlarıyla ödüllendirdiği Bursluluk Sınavı 15-16 Ocak’ta!

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Bursluluk Sınavı ile yüzde 100 başarıya yüzde 100 burs

İstanbul Teknik Üniversitesinin gücünü, eğitim desteğini ve 250 yıllık akademik birikimini arkasına alarak Türkiye’de eğitimin lideri olmayı sürdüren İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji; 2021-2022 eğitim öğretim yılı bursluluk sınav takvimini açıkladı. 15-16 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleşecek Bursluluk Sınavı’na 4. sınıftan 11. sınıfa kadar tüm öğrenciler başvurabilecek.

Her yıl binlerce öğrencinin hem kendini denediği hem de %100’e varan burs oranları için yarıştığı sınav, tüm Türkiye’deki İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji kampüslerinde eş zamanlı olarak düzenlenecek. 4, 5, 6 ve 7. sınıflar 15 Ocak’ta, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar ise 16 Ocak’ta sınava katılabilecek.

500 puan üzerinde değerlendirilecek olan sınav sonuçlarına göre başarılı öğrenciler sınava girdikleri kampüsün kontenjanına göre %100'e varan eğitim bursundan faydalanacak ve Türkiye'nin en ayrıcalıklı eğitimiyle tanışacak.

YÜZDE YÜZE VARAN BURS İMKANI

Türkiye’nin dört bir yanında her seviyede öğrencinin, hem ortaokul hem de lise eğitiminde erişebileceği bursları eğitimde fırsat eşitliğinin temeli olarak değerlendiren İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yöneticileri, tüm öğrencilerin katılımına açık olan bursluluk sınavına bu yıl rekor başvuru beklediklerini dile getirdiler. Ücretsiz gerçekleşecek sınava kayıt ve bilgi için İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji web sitesi veya https://bursluluksinavi.dogakoleji.k12.tr adresi ziyaret edilebilir.

İTÜ ETA VAKFI DOĞA KOLEJİ HAKKINDA

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri, bilgiye ulaşma, girişimcilik ve disiplinler arası iş birliği becerilerini de geliştirerek kendi yeteneklerini hayata geçirme şansına sahip oluyor. Bu öğrenciler, dünyanın her alanda aldığı mesafeyi okuyabilen, bilimin beraberinde getirdiği ilkesel duruşa ve felsefeye uyum sağlamış, kendini kültür, sanat ve sporla besleyebilmiş aydınlık kuşakların gelecekteki temsilcileri oluyor.

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