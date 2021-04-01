İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, CIO Ödülleri'nde zirvede

Teknoloji gelişmeleri ve dijital dönüşümün önemini eğitim alanında bütün ülkeye örnek olacak uygulamalarla gösteren İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, CIO Ödülleri’nde de zirvede yer aldı. CIO Update dergisince 12 yıldır düzenlenen organizasyonda, ‘Doğa’m Evimde’ uygulaması, kazananlar içindeki tek eğitim kurumu oldu.

CIO Ödülleri, bilişim teknolojilerini en yenilikçi şekilde kullanarak kurumlarına daha fazla katkı sağlayan, rekabet gücünü artıran, iş akışlarını optimize etmeyi başaran, büyümeyi gerçekleştiren ve/veya hedef kitlesi ile ilişkileri artırabilen IT yöneticilerini (Chief Information Officer) ödüllendiriyor.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Bilişim ve Eğitim Teknolojileri Direktörü Hakan İnanır, bu yılki CIO Ödülleri’nde ‘Doğa’m Evimde’ uygulaması ve bu uygulamayı destekleyen e-doğa, m-doğa gibi içerikler ile kurumunu zirveye taşıdı. Seçkin ve saygın jüri önünde 146 başvuru arasından 88 proje ön elemeyi geçti ve kurumun lider kimliği ödülle tescillendi.

PANDEMİDE TEKNOLOJİ BARIŞINI BU BİLİNÇ GETİRDİ

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren, bilgi teknolojilerine verilen önemin ve değerinin pandemi sürecinde daha doğru anlaşıldığını vurguladı. Özeren şunları söyledi: “Aşı ve tedaviye dönük çalışmaların sağlık sektöründeki önderliği hepimiz için hayatidir. Bu süreçte online içerik ve uygulamalar, eğitimde de bilim vizyonunun değerini ortaya koymuştur. Teknolojik gelişmeler ve dijital dönüşüm, eğitimde de vazgeçilmez unsurlara dönüşmüştür. Bilişim ve Eğitim Teknolojileri direktörlüğümüz, büyük bir dönüşümü, bütün ülkeye örnek olacak biçimde gerçekleştirmiştir. CIO Ödülü, bu başarının karnesi değil onur ve gururdur. Bizim karnemiz, çocuklarımızın eğitimi ve oradan bize gelen veli memnuniyetidir. Anne-babaların memnuniyeti, daha şimdiden kayıtlarımıza yansımış durumdadır. İTÜ’nün 248 yıllık bilim geleneğini bu vesile ile de yaşamak, çabalarımızın karşılığını görmek, yönetimimizi de memnun etmiştir. Bilişim ve Eğitim Teknolojileri Direktörümüz ve ekibini, emek ve destek veren tüm yöneticilerimizi bir kez daha kutlarım.”