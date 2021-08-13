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İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nden LGS başarısına %100’e varan burs imkânı

13.08.2021 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji LGS başarısına %100’’e varan burs imkânı sağlıyor. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Anadolu Liseleri ve Fen&Tek Liseleri, sunduğu %100'e varan LGS bursuyla başarıyı ödüllendiriyor, eğitime destek veriyor. Kampüs ve kontenjana göre değişen yüksek burs oranlarının yanı sıra kitap ve kıyafet desteği de sağlıyor.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nden LGS başarısına %100’e varan burs imkânı

250 yıllık akademik birikimi ve köklü geçmişi ile “asırlardır çağdaş ve öncü” olan İstanbul Teknik Üniversitesi ile uzun soluklu bir yolculuğa çıkan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Liseye Geçiş Sınavı’nda (LGS) başarılı olan öğrencileri ödüllendiriyor.

ÖĞRENCİLER, İTÜ’NÜN BİLGİ VE TECRÜBELERİNDEN YARARLANACAK

İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejinde eğitim alma fırsatı elde eden öğrenciler, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde İTÜ’nün yükseköğretimdeki bilgi ve tecrübelerinden yararlanacak.

Merak eden, araştıran, sorgulayan öğrenciler yetiştiren İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, proje modelli lise eğitimi ile öğrencilerine bilimsel süreç becerileri kazandırarak onların olayları bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirmesine olanak sağlıyor. 

21. YÜZYIL BECERİLERİ KAZANIYORLAR

Proje modelli lise eğitimiyle öğrencilerine 21. yüzyılın gerektirdiği tüm yeterlilikleri kazandırmayı hedefleyen İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji; öğrencilerini araştırma, inceleme, problem çözme, iletişim, fen okuryazarlığı, teknoloji okuryazarlığı, eleştirel ve yaratıcı düşünme, iş birliği yapabilme becerileriyle donatıyor.

EĞİTİM PROGRAMLARIYLA FARK YARATIYOR

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, ifade yeteneği güçlü, sosyal, yenilikçi ve teknolojiyle barışık girişimciler yetiştirmeyi amaçlayan t-MBA (Teenager MBA) eğitim programıyla, 10 farklı işletme yüksek lisans dersini lise düzeyine uyarlıyor. İfade yeteneği güçlü, sosyal, yenilikçi ve teknolojiyle barışık girişimciler yetiştirmeyi amaçlayan t-MBA eğitim modeli; İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejinde 9, 10 ve 11. sınıflarda uygulanıyor.
Eğitimi yalnızca bilginin aktarıldığı süreç olarak kabul etmeyen İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, eğitimde fark yaratan lise konseptiyle LGS’de başarı gösteren öğrencileri. Merak eden, araştıran, sorgulayan öğrenciler yetiştiren Doğa, proje modelli lise eğitimi ile öğrencilerine bilimsel süreç becerileri kazandırarak onların olayları bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirmesine olanak sağlıyor. 

Bilim ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla değiştiği günümüzde artık okul müfredatları öğrencilere bilgi değil, beceri kazandırmaya yönelik geliştirilmektedir. Bu bilinçle Doğa Koleji lise eğitimine, t-MBA eğitiminin yanına Proje modelli lise eğitimini de koyarak öğrencilerine 21. yüzyılın gerektirdiği tüm yeterlilikleri kazandırmayı hedefliyor. 

LGS burs oranınızı öğrenmek ve tercih danışmanlığı almak için www.dogakoleji.k12.tr/basvurular/lgs adresini ziyaret edebilirsiniz.


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Anahtar Kelimeler:
LGS Liselere Geçiş Sınavı Doğa Koleji
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