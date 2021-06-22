HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Vortex Takımı

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Vortex Takımı

22.06.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Samsun Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi robotik takımı VORTEX, FIRST LEGO League Challenge Türkiye Ulusal Turnuvasında 3.'lük kazanarak Yunanistan’ın ev sahipliği yapacağı çevrim içi uluslararası turnuvada yarışmaya hak kazandı. VORTEX, 26 Haziran’da dünyanın dört bir yanından 200 takımın katılım sağlayacağı uluslararası çevrim içi turnuvada ülkemizi temsil edecek.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Vortex Takımı

Uluslararası FIRST LEGO League Challenge turnuvasının Türkiye ayağı tamamlandı. 13 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşen ulusal turnuvada, 9-16 yaş arası öğrencilerden oluşan 36 takım yarıştı. Takımlar, turnuva masasının üzerinde yer alan görevleri en kısa sürede yapan bir robot tasarlayıp programlayarak ve hareket ile spor temalı bir araştırma projesi geliştirerek yarıştı.

BİLİM KAHRAMANLARI BULUŞUYOR

FIRST® LEGO® League Challenge / Bilim Kahramanları Buluşuyor, 9 – 16 yaş arası çocuk ve gençlerin kendilerini “topluma duyarlı bilim insanı ve mühendis olarak görmelerini” sağlayan, dünyada 100 ülkeden minimum 4 maksimum 10 kişiden oluşan takımların katıldığı, bilimsel içerikli, uluslararası FIRST LEGO League Challenge turnuvasının Türkiye ayağı olarak düzenleniyor. Öğrenciler aynı zamanda her sezon, küresel bir sorunu ele alarak bir araştırma projesi yürütüyorlar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
200 TL altı hediye fikirleri ile sevdiklerini mutlu et200 TL altı hediye fikirleri ile sevdiklerini mutlu et
Yıllardır yanlış yapılıyor! Sabahları duş alıp rahatlayamıyorsanız sebebi bu olabilirYıllardır yanlış yapılıyor! Sabahları duş alıp rahatlayamıyorsanız sebebi bu olabilir
2021 KPSS geç başvuru tarihi ile ilgili açıklama!2021 KPSS geç başvuru tarihi ile ilgili açıklama!
Anahtar Kelimeler:
Doğa Koleji
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Müzik kısıtlamasına tepki yağdı! "İçime sindiremiyorum"

Müzik kısıtlamasına tepki yağdı! "İçime sindiremiyorum"

Murat Başoğlu'ndan yeni skandal! Apar topar kovuldu

Murat Başoğlu'ndan yeni skandal! Apar topar kovuldu

Prof. Dr. Erdem Yeşilada açıkladı: Koronavirüsü yok ediyor

Prof. Dr. Erdem Yeşilada açıkladı: Koronavirüsü yok ediyor

Bakan Koca duyurdu: Aşılamada yaş 25'e indi

Bakan Koca duyurdu: Aşılamada yaş 25'e indi

Çinliler kimseyi dinlemiyor! Hepsini yiyeceklerdi

Çinliler kimseyi dinlemiyor! Hepsini yiyeceklerdi

İlk uçak Antalya'ya indi

İlk uçak Antalya'ya indi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son Dakika: 20 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 20 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Mahallede büyük panik: Kimse evine giremiyor

Mahallede büyük panik: Kimse evine giremiyor

Arazi sulama kavgası kanlı bitti: 4 ölü, 4 yaralı

Arazi sulama kavgası kanlı bitti: 4 ölü, 4 yaralı

Korkunç olay! Cami avlusunda cansız bedeni bulundu

Korkunç olay! Cami avlusunda cansız bedeni bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.