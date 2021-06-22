İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Vortex Takımı

Uluslararası FIRST LEGO League Challenge turnuvasının Türkiye ayağı tamamlandı. 13 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşen ulusal turnuvada, 9-16 yaş arası öğrencilerden oluşan 36 takım yarıştı. Takımlar, turnuva masasının üzerinde yer alan görevleri en kısa sürede yapan bir robot tasarlayıp programlayarak ve hareket ile spor temalı bir araştırma projesi geliştirerek yarıştı.

BİLİM KAHRAMANLARI BULUŞUYOR

FIRST® LEGO® League Challenge / Bilim Kahramanları Buluşuyor, 9 – 16 yaş arası çocuk ve gençlerin kendilerini “topluma duyarlı bilim insanı ve mühendis olarak görmelerini” sağlayan, dünyada 100 ülkeden minimum 4 maksimum 10 kişiden oluşan takımların katıldığı, bilimsel içerikli, uluslararası FIRST LEGO League Challenge turnuvasının Türkiye ayağı olarak düzenleniyor. Öğrenciler aynı zamanda her sezon, küresel bir sorunu ele alarak bir araştırma projesi yürütüyorlar.

