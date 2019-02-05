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İTÜ ile Avrupa'nın 8 üniversitesi arasında iş birliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 16:34 | Son Güncelleme

İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrupa'nın önde gelen 8 üniversitesi ile "Avrupa Mühendislik, Öğrenimde Yenilikçilik ve Bilim İttifakı"nı oluşturdu

İTÜ ile Avrupa'nın 8 üniversitesi arasında iş birliği

İSTANBUL (AA) - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Avrupa'nın önde gelen 8 üniversitesi ile "Avrupa Mühendislik, Öğrenimde Yenilikçilik ve Bilim İttifakı"nı kurdu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Türkiye'den İstanbul Teknik Üniversitesi, İspanya'dan Madrid Politeknik Üniversitesi, Macaristan'dan Budapeşte Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesi, Romanya'dan Bükreş Politeknik Üniversitesi, Almanya'dan Friedrich Alexander Erlangen-Nürnberg Üniversitesi ile Fransa'nın Chimie ParisTech, École des Ponts et Chaussées ParisTech, ENSTA ParisTech, Mines ParisTech Üniversitesi, güçlerini birleştirerek "Avrupa Mühendislik, Öğrenme Yenilik ve Bilim İttifakı'nı (EELISA -European Engineering, Learning Innovation and Science Alliance)" oluşturduğu belirtildi.

Avrupa Komisyonu'nun, 2025 yılına kadar 20 Avrupa Üniversitesi kurmaya yönelik bir Erasmus çağrısı yayınladığı hatırlatılan açıklamada, İTÜ ekibi dahil EELISA üyesi ekiplerin bu çağrıya cevap vermek üzere 8 aydır çalıştıkları aktarıldı.

EELISA'nın yakın gelecekte bir Avrupa Üniversitesi oluşturma hedefi kapsamında, genel olarak Avrupa Birliği değerlerinin ilerlemesini pekiştirmeyi amaçladığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Proje, Avrupa yükseköğretim alanının ve ötesindeki tüm sektörlerdeki yükseköğretim kurumları için önemli bir yol gösterici olacak. EELISA, üniversitelerin stratejilerini sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu hale getirecek. Mühendislik öğrencilerinin, akademik ve idari personelin hareketliliğini teşvik edecek ve destekleyecek. Sektördeki yükseköğrenim, iş dünyası ve toplum arasındaki bağlantıları geliştirecek. Yüksek lisans düzeyinde bütün Avrupa'da geçerli mühendislik diploması üzerinde odaklanan ortaklar, lisans ve doktora düzeyinde de iş birliğini geliştirecek. EELISA üyeleri, Avrupa Yükseköğrenim ve Araştırma Alanı içindeki iş birliğini güçlendirecek."

Açıklamada, Mines ParisTech koordinatörlüğünde, Advanced Technology Higher Education Network/Socrates (ATHENS ) adlı değişim programı çerçevesinde, 20 yıldan beri iş birliği yapan üniversite ve okulların, yeni kurdukları EELISA sayesinde, toplam 170 bin öğrenci ve personeli, 2025 yılına kadar iddialı hedeflere taşıyan bir Avrupa Üniversitesi oluşturmak üzere bir araya geldiği vurgulandı.

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Avrupa Mühendislik EELISA -European Engineering İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Learning Innovation and Science Alliance Öğrenme Yenilik ve Bilim İttifakı

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