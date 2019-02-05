İTÜ ile Avrupa'nın 8 üniversitesi arasında iş birliği

Avrupa Komisyonu'nun, 2025 yılına kadar 20 Avrupa Üniversitesi kurmaya yönelik bir Erasmus çağrısı yayınladığı hatırlatılan açıklamada, İTÜ ekibi dahil EELISA üyesi ekiplerin bu çağrıya cevap vermek üzere 8 aydır çalıştıkları aktarıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Türkiye'den İstanbul Teknik Üniversitesi, İspanya'dan Madrid Politeknik Üniversitesi, Macaristan'dan Budapeşte Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesi, Romanya'dan Bükreş Politeknik Üniversitesi, Almanya'dan Friedrich Alexander Erlangen-Nürnberg Üniversitesi ile Fransa'nın Chimie ParisTech, École des Ponts et Chaussées ParisTech, ENSTA ParisTech, Mines ParisTech Üniversitesi, güçlerini birleştirerek "Avrupa Mühendislik, Öğrenme Yenilik ve Bilim İttifakı'nı (EELISA -European Engineering, Learning Innovation and Science Alliance)" oluşturduğu belirtildi.

"Proje, Avrupa yükseköğretim alanının ve ötesindeki tüm sektörlerdeki yükseköğretim kurumları için önemli bir yol gösterici olacak. EELISA, üniversitelerin stratejilerini sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu hale getirecek. Mühendislik öğrencilerinin, akademik ve idari personelin hareketliliğini teşvik edecek ve destekleyecek. Sektördeki yükseköğrenim, iş dünyası ve toplum arasındaki bağlantıları geliştirecek. Yüksek lisans düzeyinde bütün Avrupa'da geçerli mühendislik diploması üzerinde odaklanan ortaklar, lisans ve doktora düzeyinde de iş birliğini geliştirecek. EELISA üyeleri, Avrupa Yükseköğrenim ve Araştırma Alanı içindeki iş birliğini güçlendirecek."

Açıklamada, Mines ParisTech koordinatörlüğünde, Advanced Technology Higher Education Network/Socrates (ATHENS ) adlı değişim programı çerçevesinde, 20 yıldan beri iş birliği yapan üniversite ve okulların, yeni kurdukları EELISA sayesinde, toplam 170 bin öğrenci ve personeli, 2025 yılına kadar iddialı hedeflere taşıyan bir Avrupa Üniversitesi oluşturmak üzere bir araya geldiği vurgulandı.



