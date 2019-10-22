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İTÜ İşletme Fakültesi binası mimarını arıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 11:15 | Son Güncelleme

İTÜ İşletme Fakültesi Mimari Proje Yarışması'na, 28 Kasım'a kadar başvuru yapılabilecek - İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca: - "Yarışmada katılımcılardan tarihi binayla uyum sağlayan bir proje ortaya koymalarını bekliyoruz. Gerçekten önemli bir tarihi dokunun ortasındayız. Yeni yapının bunu gözetmesi gerekiyor"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İşletme Fakültesi Mimari Proje Yarışması'na başvurular devam ediyor.

İTÜ'den yapılan açıklamaya göre, İşletme Fakültesi Mimari Proje Yarışması'na katılacak projelerin son teslim tarihi 28 Kasım olarak belirlendi.

Mimari projeler, alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek ve kazanan proje 21 Aralık'ta törenle açıklanacak.

Yarışmayla ilgili açıklama yapan İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, mimarlık yarışmalarının ulusal ve evrensel mimarlık kültürünün en önemli yapı taşlarından biri olduğunu belirterek, yarışmayla iyi projelerin ortaya çıkmasını teşvik etmeyi ve Türkiye'nin mimarlarının önünü açacak proje imkanları yaratmayı hedeflediklerini kaydetti.

Karaca, yarışmada katılımcılardan tarihi binayla uyum sağlayan bir proje ortaya koymalarını beklediklerini aktararak, "Gerçekten önemli bir tarihi dokunun ortasındayız. Yeni yapının bunu gözetmesi gerekiyor. Gelecekte başka yapılarda da bunun gibi mimari proje yarışmaları düzenleyeceğiz. Hedefimiz, bu tür yarışmaları artırmak, hatta şehir kampüslerimiz dışında Ayazağa kampüsümüze yönelik projeleri de bu yolla sağlamak. Ülkedeki mimari proje geleneğinin derinleşmesine destek olacak ve yeni yeteneklerin açığa çıkmasını desteklemeliyiz." ifadelerini kullandı.

- "Geleceğin mekanları esnek ve katılımcı olacak"

Yarışmanın jüri üyelerinden İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin de geleceğin eğitim mekanlarının, hiyerarşik ve tanımlayıcı olmak yerine, demokratik ve katılımcı olacağını belirterek, "Eğitim mekanları hiçbir biçimde dayatmayacak, yönlendirmeyecek, tam tersine olanak yaratacak. Öğrencilerin birbiriyle konuşarak ve etkileşimde bulunarak öğrenmesi önemli diyoruz. Bunun için, yeni nesil eğitim mekanları, salt tanımlanmış duvarlar içine sıkışmış kutu mekanlardan oluşmamalı, çevreyle bir bütün olmalı, çevreye saygılı olmalı, sürdürülebilir bir dünya için örnek teşkil etmeli, yapı tüm unsurlarıyla öğrenimin aracısı ve kaynağı olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
İTÜ İşletme Fakültesi Mimar

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