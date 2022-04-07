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İTÜ'lü Hamit Egemen'in ölümünde acı detaylar! Görgü tanığının anlattıkları kahretti...

07.04.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İTÜ'lü Hamit Egemen'in ölümünde yeni detaylar ortaya çıktı. Üniversite öğrencisi Hamit'in av tüfeği ile intihar ettiği, namluyu çenesine dayayıp tetiğe bastığı saptanırken, 30 Mart'ta da internetten urgan sipariş ettiği kaydedildi. Öte yandan talihsiz gencin ormanda intihar etmeden önce görgü tanığının iddiasına göre bir duvar dibinde ağladığı belirtildi.

Sarıyer'de kaldığı, Bahçeköy Kredi Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdu'ndan 1 Nisan Cuma günü saat 14.00 sıralarında ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınmayan İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Hamit Egemen için ailesi polise kayıp müracaatında bulundu.

6 gün önce kaldığı öğrenci yurdundan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi Hamit Egemen'in, dün akşam saatlerinde cesedi bulunmuş, yurdun yakınlarındaki ormanda yanında av tüfeği olduğu kaydedilmişti.

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Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelmesi sonrası Hamit Egemen'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayı haber alarak gelen Egemen'in ailesi sinir krizleri geçirirken, aileyi yakınları güçlükle sakinleştirdi.

30 MART'TA URGAN SİPARİŞİ VERMİŞ

Öte yandan Müge Anlı bugünkü canlı yayında talihsiz gencin av tüfeği ile intihar ettiğini açıkladı. Egemen'in namluyu çenesine dayayıp tetiğe bastığı saptandı. Baba Arif Egemen bir gün önceki canlı yayında oğlunun kredi kartı ekstresini incelediğini, Hamit Egemen'in Eminönü'nde av malzemeleri satan bir iş yerinden alışveriş yaptığını söylemişti. Gencin, 30 Mart'ta da internetten urgan sipariş ettiği kaydedildi.

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DUVARIN DİBİNDE AĞLAMIŞ

Bununla birlikte 20 yaşındaki genci son görenlerden biri olan görgü tanığı kadın, ''Ben onu duvar dibinde ağlarken gördüm. Ağladı ağladı, kendi kendine konuştu. Sonra ormana gitti'' ifadelerini kullandı.

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YURTTAN ÇIKIŞ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Hamit Egemen'in kaldığı yurttan son çıktığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Egemen'in turnikelerden geçerek dışarı çıktığı görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Sarıyer
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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Türkiye'de yaşıyorsan ağlamak için bir ton haklı sebebin vardır!!!
Ne sıkıntın vardı yavrum senin ya :(
Allah rahmet eylesin

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