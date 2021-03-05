İTÜ'nün 248 yıllık birikimi, Doğa Koleji'ne taşındı

Özeren, İTÜ'lü olmak demenin, köklü geleneklere sahip olan bir kültürden gelmek demek olduğunu dile getirerek, "İTÜ ETA Vakfı ile bu büyük eğitim geleneğini, Doğa Koleji'ne taşıyoruz. İTÜ'nün 248 yıllık birikimi, Doğa Koleji'nin en büyük zenginliğine dönüşüyor. Birbirinden değerli İTÜ profesörleri, öğretim üyeleri, birikim ve deneyimlerini, bir sistem dahilinde, öğrencilerimizle paylaşıyor. Yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz Akademisyen Buluşmaları başlığıyla online söyleşiler düzenliyoruz. Asırların birikimi, genç zihinlere aktarılıyor. Bu açıdan bakıldığında İTÜ kültürü, bizim en büyük zenginliğimiz ve gücümüzdür." dedi.

Online eğitim sürecini, evde kalmaları, sınırlamaları bir ceza gibi görmektense, fırsata çevirmeyi başardıklarını aktaran Özeren, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da altını çizdiği gibi eğitimin, bilimsel verilere göre yapıldığını dile getirdi. Birinci önceliklerinin çocukların ve öğretmenlerin sağlığı olduğunu vurgulayan Özeren, sözlerine şöyle devam etti:

"İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, her bir ferdi dünyanın en değerli varlığı olan, yaklaşık 200 bin kişilik büyük ve güçlü bir aileden oluşuyor. Görevimiz ve en büyük sorumluluğumuz, sağlığı korurken taahhüt ettiğimiz kalitede, nitelikli eğitimi sunmak. İTÜ'nün 248 yıllık bilim kültürü, Doğa Koleji'ni her yönden desteklemiş ve zenginleştirmiştir. '1 yılda 247 yaş büyüdük' sözünü, hissederek ve gururla kullandık. Şimdi ise 248 yaşındayız. Ülke olarak online eğitimde dünya birincisiyiz. Doğa Koleji de bu birinciliğin lokomotifi ve en büyük ivme kaynağıdır."