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İTÜ Türk Musikisi Konservatuvarı 44. yılında

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 14:56 | Son Güncelleme

İTÜ Türk Musikisi Konservatuvarı 44. yılında

İSTANBUL (AA) - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı 44. yaşını özel bir konserle kutlayacak.

Türk müziği alanında Türkiye'de 1975'te kurulan ilk eğitim kurumu olan konservatuvarın 44. yıl dönümü dolayısıyla 2 Mart'ta, "Kökten Çınara Yarım Asra Doğru Hep Beraber" başlıklı konser verilecek.

İTÜ Maçka Kampüsü'ndeki Mustafa Kemal Amfisinde düzenlenecek konserde, besteci Oğuzhan Balcı'nın İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Geleneksel Çalgılar Orkestrası'na yazdığı özel eser, müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

"Solistler Geçidi" ile devam edecek konserin bu bölümünde, İTÜ Konservatuvarı'nın mezun olan öğrencilerinden Adile Kurt Karatepe, Ezgi Köker, Münevver Özdemir ve Yaprak Sayar sahne alacak.

İkinci bölümde ise İTÜ öğrencileri ve öğretim üyelerinden oluşan orkestra ve koro, İhsan Özer, Cihangir Terzi ve Yeşim Altınel Çoban yönetiminde Türk Müziğinden örnekler sergileyecek.

Kültür ve sanat alanında akademik iş birlikleri ve performans çalışmalarıyla Türkiye'yi uluslararası anlamda temsil eden İTÜ Türk Musikisi Konservatuvarı, eğitim hayatına başladığı 1976'dan bu yana birçok sanatçı, eğitimci, akademisyen ve bilim insanı yetiştirdi.

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