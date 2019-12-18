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İTÜ Vakfı'ndan son dakika Doğa Koleji açıklaması! (Doğa Koleji İTÜ Vakfı'na satıldı mı?)

EĞİTİM HABERLERİ  | 18.12.2019 21:09 | Son Güncelleme

İTÜ Vakfı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "İTÜ Vakfı Doğa Kolejleriyle ilgili müzakereleri olumlu yönde devam ettirmektedir. Kamuoyu bilgilendirmesi en kısa zamanda İTÜ resmi kanallarından yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.

İTÜ Vakfı'ndan son dakika Doğa Koleji açıklaması! (Doğa Koleji İTÜ Vakfı'na satıldı mı?)

İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı, Doğa Koleji'nin vakfa satışına dair haberler üzerine bir açıklama yaptı.

Üniversitenin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bugün kamuoyuna farklı kaynaklardan yansıyan haberler dolayısıyla bir açıklama yapılması gereği doğmuştur. İTÜ Vakfı, Doğa Kolejleriyle ilgili müzakereleri olumlu yönde devam ettirmektedir. Kamuoyu bilgilendirmesi en kısa zamanda İTÜ resmi kanallarından yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.


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