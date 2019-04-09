İSTANBUL (AA) - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen "Bağlama Günleri" kapsamında, Türk halk müziğinin usta isimleri bugün ve yarın müzikseverlerle buluşacak.

İTÜ'den yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında aralarında Arif Sağ, Erdal Erzincan, Çetin Akdeniz, Mehmet Erenler'in bulunduğu birçok sanatçı, İTÜ Maçka Kampüsü Mustafa Kemal Amfisinde sahne alacak.

Etkinlik kapsamında bugün İTÜ Maçka Kampüsü BİSED Konser Salonu'nda "Türkiye'nin Kentleşme Sürecinde Toplu ve Bireysel Bağlama İcrasında Yaşanan Değişimler" başlıklı söyleşi de gerçekleştirilecek. Oturum başkanlığını Süleyman Şenel'in üstlendiği söyleşide, Yücel Paşmakçı, Arif Sağ ve Mehmet Erenler konuşmacı olarak yer alacak.

Söyleşinin ardından Türk halk müziği sanatçısı merhum Talip Özkan anısına düzenlenecek konserde, Mehmet Erenler, Çetin Akdeniz, Müslüm Eke, Mustafa Eke, Ali Kazım Akdağ, Efgan Rende, Tülay Örten Yıldız, Sevilay Gök Ayyıldız ve Çağatay Aras konser verecek.