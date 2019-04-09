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İTÜ'de "Bağlama Günleri" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 14:35 | Son Güncelleme

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen "Bağlama Günleri" kapsamında, Türk halk müziğinin usta isimleri bugün ve yarın müzikseverlerle bir araya gelecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen "Bağlama Günleri" kapsamında, Türk halk müziğinin usta isimleri bugün ve yarın müzikseverlerle buluşacak.

İTÜ'den yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında aralarında Arif Sağ, Erdal Erzincan, Çetin Akdeniz, Mehmet Erenler'in bulunduğu birçok sanatçı, İTÜ Maçka Kampüsü Mustafa Kemal Amfisinde sahne alacak.

Etkinlik kapsamında bugün İTÜ Maçka Kampüsü BİSED Konser Salonu'nda "Türkiye'nin Kentleşme Sürecinde Toplu ve Bireysel Bağlama İcrasında Yaşanan Değişimler" başlıklı söyleşi de gerçekleştirilecek. Oturum başkanlığını Süleyman Şenel'in üstlendiği söyleşide, Yücel Paşmakçı, Arif Sağ ve Mehmet Erenler konuşmacı olarak yer alacak.

Söyleşinin ardından Türk halk müziği sanatçısı merhum Talip Özkan anısına düzenlenecek konserde, Mehmet Erenler, Çetin Akdeniz, Müslüm Eke, Mustafa Eke, Ali Kazım Akdağ, Efgan Rende, Tülay Örten Yıldız, Sevilay Gök Ayyıldız ve Çağatay Aras konser verecek.

Etkinliğin ikinci gününde de "Çalgı Müzikleri Besteciliği Açısından Bağlama İçin Yazılmış Eser ve Düzenlemeler" başlıklı söyleşiye Erdal Erzincan, Zeki Atagür ve Ferda Ereren konuşmacı olarak katılacak.

Türk halk müziği sanatçısı merhum Ali Ekber Çiçek anısına düzenlenecek yarınki konserde ise Erzincan'ın yanı sıra Özlem Özdil, Erdoğan Eskimez, Şendoğan Karadereli, Cihangir Terzi, Arif Yanmaz, Cem Doğan, Özge Çam, Cem Tarım, Hüseyin Can Pala, Hasan Vapur ve Gökhan Vural sahne alacak.

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Bağlama Günleri İTÜ

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