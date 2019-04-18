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İTÜ'de, Türkiye-Ukrayna İş Birliği Ofisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 16:43 | Son Güncelleme

İTÜ ile NURE arasında geçen yıl imzalanan protokol kapsamında açılan ofis, eğitim ve bilimsel araştırma alanlarında iki üniversite arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla yapılacak çalışmaların koordinasyonunu sağlayacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Kharkiv Ulusal Radyo Elektronik Üniversitesi (NURE) arasında geçen yıl imzalanan eğitim ve bilimsel iş birliği protokolü kapsamında "Türkiye-Ukrayna İş Birliği Ofisi" İTÜ'de açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Elektrik-Elektronik Fakültesi binasında açılan ofis, eğitim ve bilimsel araştırma alanlarında iki üniversite arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla yapılacak çalışmaların koordinasyonunu sağlayacak.

Ofisin açılış törenine İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serhat Şeker, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Karaçuha, Ukrayna-Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Koordinasyon Merkezi Müdürü Dr. Eldar Veliev, NURE Üniversitesi Rektörü Dr. Valerii Semenets, Rektör Yardımcısı Dr. Murad Omarov, Ukrayna Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi Dr. Olena Shpovalova, Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Oleksandr Gaman ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serhat Şeker, açılıştaki konuşmasında, üniversiteler arasında uluslararası iş birliklerinin önemine dikkati çekerek, Türkiye-Ukrayna üniversiteleri arasında İTÜ'de daha önce başlatılan iş birliği kapsamında konuları ile eşdeğeri olan Kharkiv Ulusal Radyo Elektronik Üniversitesi ile bilimsel ve teknik çalışmalarının yürütüleceği iş birliği ofisinin açılışının yapıldığını belirtti.

İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi ve NURE arasında bilimsel iş birliğini daha da geliştirmek amacıyla açılan ofiste hayata geçirilmesi planlanan çalışmalara değinen Şeker, şöyle devam etti:

"Burada yapılacak çalışmalar, Uluslararası Teknik Stajyer Öğrenci Değişimi Birliği (IAESTE) ve Erasmus gibi programlarla lisans ve lisansüstü öğrenci değişimini, öğretim üyeleri ve araştırmacılara yönelik değişim programlarını, ortak araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesini, bilimsel malzeme ve bilgi alışverişi, bilimsel gelişmelerin tanıtımı konusunda bir merkezin oluşturulmasını, bilimsel çalışmalara katılımı teşvik eden organizasyonların düzenlenmesini içeriyor."

Şeker, İTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu ile AB projesi kapsamında dijital teknolojiyi ve yapay zekayı içine alacak şekilde dil öğrenme projesi yapılabileceğine değinerek, "Mikrodalga tekniği, elektromanyetik teori, mikrodalga görüntüleme ve mikrodalga haberleşmeyle ilgili konularda birebir ilişkilerimiz var. Bunun haricinde Ukrayna'da siber güvenlik konusunda gelişmiş bölümler var. O konularda da ortak çalışmalar yapılabileceğini düşünüyoruz." dedi.

- "Personel, araştırmacı ve öğrenci değişimi hedefleniyor"

Kharkiv Ulusal Radyo Elektronik Üniversitesi Rektörü Dr. Valerii Semenets de her iki üniversitenin de yararına olacak şekilde personel, araştırmacı ve öğrenci değişimlerinin yapılmasının hedeflendiğini belirterek, öğrencilerin stajları, çift diploma için eğitim programının hazırlanması ve bilim insanlarının ortak çalışmalarda buluşması önerisinde bulundu.

Üniversiteye giriş sınavı şartı bulundurmadan, meslek lisesi ve düz lise mezunlarına direkt olarak bünyesinde eğitim imkanı veren NURE, 1930'da kuruldu. Eğitim dili Rusça ve İngilizce olan lisans ve lisansüstü programlarına sahip olan üniversitedeki bazı bölümlerde yüksek öğrenim kurumu denkliği bulunuyor. NURE'de 25 farklı ülkeden yaklaşık 10 bin yabancı uyruklu öğrenci öğrenim görüyor.

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İTÜ NURE Türkiye-Ukrayna İş birliği Ofisi

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