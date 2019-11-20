İTÜ'den müzik öğretmenlerine eğitim

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcısı ve Gitar Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Tolgahan Çoğulu, gazetecilere yaptığı açıklamada, en büyük amaçlarının Türkiye genelindeki müzik öğretmenleriyle tanışmak ve bilgi aktarımını sağlamak olduğunu söyledi.

Ayvalık'taki bir otelde başlanan seminerde, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğretim görevlilerince, Türkiye genelinde eğitimin sürdüğü 82 güzel sanatlar lisesindeki yaklaşık 300 müzik öğretmenine ud, gitar, bağlama, kanun, ney, kemane, koro, çalgı toplulukları ve Türk Müziği teorisi üzerine eğitimler verilmeye başlandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü arasında Nisan 2019'da iş birliği protokolü imzalandı.

Çoğulu, eğitimcilerin tümünün ön hazırlıklar yaptıklarını belirterek, "Hem bunu aktarıyorlar, hem de kursiyer öğretmenlerimizle ortak paydada buluşarak farklı metotlar üzerinde de yoğunlaşabiliyorlar." diye konuştu.

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Klasik Gitar Bölümü Öğretim Görevlisi Tufan Kurtoğlu da eğitim programında, beklediklerinin çok üzerinde bir sayıya ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müdür Yardımcısı Doktor Öğretim Görevlisi Şirin Karadeniz ise seminer kapsamında eğitim verdiği müzik öğretmenlerinin genelde üniversitelerin Batı müziği branşlarından mezun olduğuna işaret ederek, "Bizim Milli Eğitim Bakanlığı ile yürüttüğümüz bu projenin hedefi, Türk müziği alan derslerine yönelik gelişmeleri, materyaller ile eğitim ve öğretime katkı sağlamaktır." dedi.

