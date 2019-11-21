İTÜ'den müzik öğretmenlerinin mesleki gelişimine destek

Çalışmaları, İTÜ TMDK'dan gitar zümresi için Prof. Dr. Tolgahan Çoğulu ve Öğretim Görevlisi Tufan Kurdoğlu, bağlama zümresi için Prof. Dr. Adnan Koç, ney zümresi için Doç. Dr. Ali Tüfekçi, kanun zümresi için Doç. Ayşegül Kostak Toksoy, Türk müziği teorisi için Öğretim Üyesi Dr. Şirin Karadeniz, ud zümresi için Öğretim Görevlisi Mehmet Bitmez, koro zümresi için Öğretim Görevlisi Yeşim Altınel Çoban, kemane zümresi için Öğretim Görevlisi Kadir Verim ve çalgı toplulukları zümresi için de Öğretim Görevlisi Erdem Şimşek yürütüyor.

Eğitimin 2'nci gününde ise ud, gitar, bağlama, kanun, kemane, ney, koro, çalgı toplulukları ve Türk müziği teorisi olmak üzere 9 alanda hizmet içi eğitim çalışmaları yapıldı.

İTÜ ve MEB arasında 15 Nisan'da imzalanan "Mesleki Eğitimde İşbirliği Protokolü" kapsamında, güzel sanatlar lisesi müzik öğretmenleri ve İTÜ TMDK öğretim üyeleri, hizmet içi eğitim çerçevesinde bir araya geldi.

- "İTÜ'nün deneyimli kadrosunu okullarımıza taşımak istiyoruz"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, öğretmenlerin mesleki gelişim eğitimlerine büyük önem verdiklerini anlattı.

Bu kapsamda, güzel sanatlar liselerindeki ve Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) görevli müzik öğretmenlerinin hizmet içi eğitimleri için İTÜ ile iş birliğine gittiklerini belirten Özer, "İTÜ TMDK'nın çok deneyimli bir kadrosu ve önemli bir birikimi var. Bu birikimi öğretmenlerimiz üzerinden okullarımıza taşımak istiyoruz. Bu iş birliğinin ilk adımında güzel sanatlar liselerimiz yer aldı. Aralık ayı içerisinde de BİLSEM'lerdeki müzik öğretmenlerimizin eğitimlerini tamamlamayı planlıyoruz." bilgilerini verdi.

Mahmut Özer, sürece destek veren İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca'ya, İTÜ TDMK Müdürü Prof. Serpil Murtezaoğlu'na ve öğretim elemanlarına, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne ve eğitimlerde yer alan tüm öğretmenlere teşekkür etti.

- "MEB'in eğitim atılımına elimizden gelen desteği vereceğiz"