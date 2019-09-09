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İTÜ’lü genci öldürülen zanlılar tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 17:10 | Son Güncelleme

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde İTÜ’lü Halit Ayar’ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu elektrik mühendisi Halit Ayar (23), geçtiğimiz Cumartesi akşamı Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde Tünel tramvay durağında kendisinden para isteyen şahıslara olumsuz yanıt vermesi sonucu bıçaklanarak öldürülmüştü.

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde İTÜ’lü Halit Ayar’ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu elektrik mühendisi Halit Ayar (23), geçtiğimiz Cumartesi akşamı Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde Tünel tramvay durağında kendisinden para isteyen şahıslara olumsuz yanıt vermesi sonucu bıçaklanarak öldürülmüştü. Ayar’ı öldüren şüpheliler Emrah Yaşar ile Erhan Kurdal, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. İki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Şüpheliler, emniyette ifade verdikleri için savcılıkta ifadeleri alınmadan dosya üzerinden ‘Yağmaya teşebbüs’ ve ‘Kasten öldürme’ suçlarından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

"Serbest kalmak istiyorum"
Nöbetçi 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan ve burada savunma yapan şüpheli Emrah Yaşar, “Şu an Kırıkkale Cezaevinde mahkumum. Olay zamanında parkta uyuşturucu içiyorduk. Erhan çocukluk arkadaşımdır. Onunla beraber takılıyordum. Evde bana hançer, bıçak gösterdi. Onları evime götürüp, asacaktım. Taksime çıkıp alkol aldık. Erhan ile onların tartıştığını gördüm. Ayırmak için yanlarına gittim. Onlar yanlış anlayıp, bana vurmaya başladılar. Aklıma hançer geldi. Onları korkutmak için çıkarıp salladım. İçkiliydim. Kamera kayıtları var. Ayırmaya giderken bana vurdular. Çok üzgünüm. Ben bugüne kadar kimseyi öldürmedim. Serbest kalmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

"Keşke yaşanmasaydı"
Savunmasını yapan Erhan Kurdal ise, “Arkadaşımla gündüz buluşup dışarı çıkmıştık. Böyle bir olay gerçekleşti. Pişmanım. Bende silah yoktu. Arkadaşımda bıçak vardı. O kişinin bıçaklandığını görmedim. Daha sonra memur arkadaşlardan öğrendim bıçaklandığını. Alkollüydük. Mevzu neden çıktı onu dahi bilmiyorum. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Arkadaşım kaçınca karşı taraf kalabalık olduğu için tek kalmamak için ben de kaçtım” şeklinde konuştu.
Ayar’ı öldürdükleri iddiasıyla nöbetçi 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüpheliler ‘Yağmaya teşebbüs’ ve ‘Kasten öldürme’ suçlarından tutuklanarak Metris Cezaevi’ne gönderildi.

"Ben bunu savunmam"
Şüpheli Emrah Y.’yi savunması için CMK’dan atanan avukatın şüpheliyi ‘Ben bunu savunmam’ diyerek reddettiği ve barodan başka bir avukatın atandığı öğrenilirken, Emrah Yaşar’ın 2015 yılında ‘gasp’ suçundan cezaevine girdiği ve kapalı cezaevindeki süresini tamamladıktan sonra açık cezaevine gönderildiği kaydedildi. Şüpheli Emrah Yaşar’ın olay olmadan önce 1 haftalık ev iznine çıktığı ve bugün cezaevine teslim olması gerektiği öğrenildi.

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