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İTÜ'lü gencin öldürülmesi... Acılı aile İstiklal Caddesi'nde

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 13:29 | Son Güncelleme

İSTİKLAL Caddesi'nde İTÜ mezunu Halit Ayar'ın öldürülmesinin üzerinden 1 ay geçti.

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) - İSTİKLAL Caddesi'nde İTÜ mezunu Halit Ayar'ın öldürülmesinin üzerinden 1 ay geçti. Ayar'ın ailesi bugün İstiklal Caddesi'ndeydi.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar İstiklal Caddesi'nde uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti. Halit Ayar'ın ailesi bugün İstiklal Caddesi'ndeydi. Aileye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de destek verdi. Cinayeti unutturmak istemeyen acılı aile, Tünel Durağı'nda çocuklarını andı.
Ekrem İmamoğlu da Halit Ayar'ın ailesine taziye dileklerini iletti. Halit Ayar'ın babası Mehmet Ayar, "Olay yerine geldik. Acılarımız tekrar tazelendi. Adalet yerini bulsun istiyoruz" dedi. Anne Hanife Ayar ise, "Acımız gün geçtikçe katlanıyor. Olayın yaşandığı yere baktığımız zaman böyle bir ortamda nasıl bu olay olur? Benim aklım almıyor" diye konuştu. Ayar'ın kız kardeşi Melike Ayar ise açıklama yapmak istemedi.
İmamoğlu'nun kendisine eşlik eden yardımcılarına, “Simgesel bir çalışmayla Halit'in ismini buraya verelim. Gençlere bir mesaj içeriği olsun. Üniversite ile birlikte yaparsak çok iyi olur" şeklinde talimat verdiği belirtildi. Yapılacak çalışma sonunda Ayar'ın adı, yaşamını kaybettiği durakta yaşayacak.

(FOTOĞRAF)

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