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İTÜ'lü Halit Ayar cinayetinde sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 16:16 | Son Güncelleme

İSTİKLAL Caddesi'nde 7 Eylül'de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesi soruşturması tamamlandı.

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA)-İSTİKLAL Caddesi'nde 7 Eylül'de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesi soruşturması tamamlandı. Savcılık, Halit Ayar'ı öldürülmesi suçundan tutuklanan şüpheliler Emra Yaşar ve Erhan Kurdal hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheliler hakkında ayrıca "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Nitelikli yağma teşebbüs" suçlarından toplam 48 yıl 6'şar ay hapis ve 73'er yıla kadar hapisleri istendi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden bu yıl mezun olan Halit Ayar, 7 Eylül 2019'da iki arkadaşıyla birlikte tramvay durağında otururken ellerinde kırık şişe ve bıçakla para isteyen iki kişi tarafından saldırıya uğrayarak öldürülmüştü. Savcılık, 20 gün sonra soruşturmayı tamamladı. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Murathan Bacara tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheliler Emra Yaşar ve Erhan Kurdal hakkında bir suçu işleyememekten dolayı duydukları infialle "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

İDDİANAME ONAYLANIRSA AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKLAR

Şüpheliler hakkında Halit Ayar'ın iki arkadaşına karşı eylemlerinden dolayı ise ayrı ayrı "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan toplam 26'şar yıldan 40'ar yıla kadar hapisleri istendi. Şüpheliler hakkında "Nitelikli yağma teşebbüs" suçundan ise toplam 22 yıl 6'şar aydan 33'er yıla kadar hapisleri talep edildi. İTÜ'lü gencin bıçaklandığı ana ait güvenlik kamerası görüntüleri de yayınlanmıştı. İddianame onaya sunulmak üzere başsavcılığa gönderildi. İddianame onaylanırsa ağır ceza mahkemesine gönderilecek.

9 EYLÜL'DE TUTUKLANMIŞLARDI

Olay sonrası polis tarafından yakalanan ve 9 Eylül'de çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanmalarına karar verilen şüphelilerden Emra Yaşar ifadesinde, Kırıkkale Cezaevi'nde mahkum olduğunu belirterek "Taksime çıkıp alkol aldık. Erhan ile onların tartıştığını gördüm. Ayırmak için yanlarına gittim. Onlar yanlış anlayıp, bana vurmaya başladılar. Onları korkutmak için bıçağı salladım. İçkiliydim. Ayırmaya giderken bana vurdular. Çok üzgünüm. Ben bugüne kadar kimseyi öldürmedim. Serbest kalmak istiyorum" demişti. Şüpheli Erhan Kurdal ise ifadesinde "Arkadaşımla gündüz buluşup dışarı çıkmıştık. Böyle bir olay gerçekleşti. Pişmanım. Ben de silah yoktu. O kişinin bıçaklandığını görmedim. Alkollüydük. Mevzu neden çıktı onu dahi bilmiyorum. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Arkadaşım kaçınca karşı taraf kalabalık olduğu için tek kalmamak için ben de kaçtım" diye konuşmuştu.

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