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İTÜ’lü Halit Ayar’ın acılı anne babası oğullarını öldüren sanıklara istenen cezayı yetersiz buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2019 17:30 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda öldürülen İTÜ’lü Halit Ayar’ın anne ve babası sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 32’şer yıla kadar hapis istemiyle dava açılmasını değerlendirdi.

İTÜ’lü Halit Ayar’ın acılı anne babası oğullarını öldüren sanıklara istenen cezayı yetersiz buldu

Beyoğlu’nda öldürülen İTÜ’lü Halit Ayar’ın anne ve babası sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 32’şer yıla kadar hapis istemiyle dava açılmasını değerlendirdi. Acılı anne baba istenen cezanın evlatlarını geri getirmeyeceğini belirterek iyi halden izin alarak sokaklara çıkan suçluların tekrar gözden geçirilmesini istedi.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu elektrik mühendisi Halit Ayar (23), 7 Eylül’de Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde Tünel tramvay durağında kendisinden para isteyen şahıslara olumsuz yanıt vermesi sonucu bıçaklanarak öldürülmüştü. Ayar’ı öldüren şüpheliler Emra Yaşar (27) ve Erhan Kurdal (27) hakkında iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıkların ‘Kasten öldürme’, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘Nitelikli yağmaya teşebbüs’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 21,5’er yıldan 32’şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

" Senede bir gün arkadaşlarıyla dışarı çıkmasının mükafatı bu muydu?"
Adaletin yerini bulmasını istediğini belirten anne Hanife Ayar,’ ’Acımız hafiflemeyecek. Her gün tekrar tekrar yaşıyoruz aynı acıyı. Günyüzü görmesinler istiyoruz. Çocuğumu toprağın altına koyduktan sonra onların gün yüzü görmemesi lazım diye düşünüyorum. Bundan sonra kimse iyi halden dışarı çıkmaması lazım. Benim çocuğum senenin bir günü arkadaşlarıyla dışarı çıkmıştı, o günde onu öldürdüler. Hapisten izne çıkıp oğlumu öldürdüler. Senede bir gün arkadaşlarıyla dışarı çıkmasının mükafatı bu muydu? Kendi çocuklarının aynı şekilde öldürüldüğünü düşünüp kararları öyle alsınlar. İyi halden kim bıraktıysa bunları dışarıya bir kere daha düşünsünler bu kararı. Adaletin yerini bulmasını istiyorum sadece’’ ifadelerini kullandı.

"Suç makineleri dışarda ellerini kollarını sallayarak rahatça dolaşmasınlar"
Evlatlarının geri gelmeyeceğini ancak başka anne babaların da aynı acıyı yaşamamaları için süreci yakından takip edeceklerini vurgulayan baba Mehmet Ayar ise,’’ Bizde yeni öğrendik haberi. 73 değil 173 yıl isteseler de evladımızı geri getiremeyecekler. Bunun farkındayız ancak baştan beri başka anneler babalar üzülmesin diye iyi halden dışarı çıkarılanlar konusunda yetkililerin bir kez daha düşünmelerini istiyoruz. Suç makineleri dışarıda ellerini kollarını sallayarak rahatça dolaşmasınlar. Bizim acımız dinmeyecek hiçbir şekilde. Başka evlatlar ölmesin anne babalar üzülmesin istiyoruz. Tek dileğimiz bu. Süreci takip etmeye devam edeceğiz’’ diye konuştu.

İTÜ’lü Halit Ayar’ın acılı anne babası oğullarını öldüren sanıklara istenen cezayı yetersiz buldu

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