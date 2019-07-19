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İTÜ'nün tanıtım ve tercih günleri yarın başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 11:21 | Son Güncelleme

İTÜ Tanıtım ve Tercih Günleri, 20-28 Temmuz'da Ayazağa Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenecek - İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca: - "Üniversite dönemine hazırlanan gençleri gelecekteki mesleklerini belirleyecekleri tercih döneminde üniversitemize bekliyoruz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Tanıtım ve Tercih Günleri, yarın Ayazağa Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde başlayacak.

İTÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversiteye hazırlanan gençlerin hayatlarının en önemli dönemlerinden biri olan ve geleceğe hangi meslekle ilerleyeceklerini belirleyecekleri tercih dönemi başlıyor.

Her yıl sayısız aday öğrenciyi İTÜ Ayazağa Yerleşkesinde buluşturarak üniversitenin olanaklarını ve eğitim kültürünü keşfetmelerini sağlayan İTÜ, bu yıl 20-28 Temmuz'da 10.00-16.00 saatleri arasında Ayazağa Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenleyeceği etkinlikte, gelecekleriyle ilgili tercih yapacak lise öğrencilerine ve ailelerine üniversitenin imkanlarını tanıtacak.

Etkinliğin son üç gününde bölüm tanıtım sunumları (ITU Warm-up) gerçekleşecek.

Farklı fakülte ve birimlerden akademisyenlerin yanı sıra mezunlarla buluşmaların yer alacağı etkinlikte, İTÜ hakkında merak edilenlerin yanı sıra İTÜ'de sosyal yaşam, öğrenci odaklı eğitim, kutup araştırmaları, bilişim ve yapay zeka teknolojileri ile uluslararası eğitim konuları hakkında bilgi paylaşımı yapılacak.

Etkinlik kapsamında aday öğrenciler, İTÜ öğrenci kulüpleri ve proje takımlarının düzenledikleri etkinliklere dahil olarak, üniversitenin sosyal hayatını yakından tanıma fırsatı elde edecek.

- "Geleneği güçlü ve yenilikçi üniversite seçimi önemli"

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, tercih döneminde üniversite adayı gençlerin hangi bölümü istedikleri, bu bölümün hangi üniversitede olması gerektiğini netleştirmesinin önemli olduğunu belirterek, "Burada geleneği güçlü ve yenilikçi üniversite seçimi çok önemli. Çevre baskısından mümkün olduğunca soyutlansınlar, ne istediklerini netleştirsinler. Yaz döneminde mutlaka üniversite kampüs gezilerine katılmalarını, aday öğrenci birimleriyle iletişime geçmelerini öneriyorum. Böylece hem bölüm hem de üniversite hakkında doğrudan bilgi alma şansını bulacaklardır." önerisinde bulundu.

Türkiye'nin ilk teknik üniversitesi olarak 246 yıllık tarihi boyunca en iyi mühendisleri, mimarları, iş insanlarını, sanatçıları ve bilim insanlarını yetiştirdiklerini ve yetiştirmeye devam ettiklerini dile getiren Prof. Dr. Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'un farklı bölgelerindeki 5 yerleşkemizde, güncel ders planlarımız, yetkin öğretim kadromuz, her alanda önde gelen İTÜ Arı Teknokentimiz, laboratuvarlarımız, ödüllü yeşil kampüs olanaklarımız ile öncü misyonumuzu sürdürüyoruz. Üniversitedeki atmosfer ve tüm ekosistem mezunlarımızın iş hayatındaki başarılarını da belirliyor. Nihayetinde büyük denizde yüzmeyi öğrenmenin avantajları var. Üniversite dönemine hazırlanan gençleri gelecekteki mesleklerini belirleyecekleri tercih döneminde üniversitemize bekliyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
İTÜ tercih üniversite

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