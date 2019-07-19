İTÜ'nün tanıtım ve tercih günleri yarın başlıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Tanıtım ve Tercih Günleri, yarın Ayazağa Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde başlayacak.

İTÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversiteye hazırlanan gençlerin hayatlarının en önemli dönemlerinden biri olan ve geleceğe hangi meslekle ilerleyeceklerini belirleyecekleri tercih dönemi başlıyor.

Her yıl sayısız aday öğrenciyi İTÜ Ayazağa Yerleşkesinde buluşturarak üniversitenin olanaklarını ve eğitim kültürünü keşfetmelerini sağlayan İTÜ, bu yıl 20-28 Temmuz'da 10.00-16.00 saatleri arasında Ayazağa Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenleyeceği etkinlikte, gelecekleriyle ilgili tercih yapacak lise öğrencilerine ve ailelerine üniversitenin imkanlarını tanıtacak.

Etkinliğin son üç gününde bölüm tanıtım sunumları (ITU Warm-up) gerçekleşecek.

Farklı fakülte ve birimlerden akademisyenlerin yanı sıra mezunlarla buluşmaların yer alacağı etkinlikte, İTÜ hakkında merak edilenlerin yanı sıra İTÜ'de sosyal yaşam, öğrenci odaklı eğitim, kutup araştırmaları, bilişim ve yapay zeka teknolojileri ile uluslararası eğitim konuları hakkında bilgi paylaşımı yapılacak.