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İTÜ'ye "Madencilik Eğitim Galerisi" kazandırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 15:29 | Son Güncelleme

İTÜ Vakfı'nın öncülüğünde, Türkiye Kömür İşletmeleri, bağışçılar ve Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı'nın katkıları ile yaptırılan "Madencilik Eğitim Galerisi" törenle açıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Vakfı'nın öncülüğünde, Türkiye Kömür İşletmeleri, bağışçılar ve Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfının katkıları ile üniversiteye yaptırılan "Madencilik Eğitim Galerisi" açıldı.

İTÜ Ayazağa Kampüsü'nde yapılan açılış töreninde konuşan İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, galerinin eğitim sektörü açısından önemli olduğunu söyledi.

Kara, "Madencilik Eğitim Galerisi iyi bir çalışma oldu. Bu tünel çok güzel sanat galerisi olur. Hoş bir yer. Davetlilerin hepsini bekliyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederim. En sonunda çalışmamızı gerçekleştirdik ve mükemmel bir tesis yapıldı. İçinin doldurulmasını diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Eğitim açısından onur verici bir yerdeyiz." dedi.

Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Başkanı Prof. Dr. Güven Önal, bugün çok mutlu olduğunu belirterek, 14 yıl sonra bu açılışın mümkün olduğunu dile getirdi. Önal, şunları kaydetti:

"Burası şu an tam değil. Galerinin tamamlanması için benim hesaplarıma göre 2,5 milyon liraya ihtiyaç var. Bunu da sağlayacağız bir şekilde. Yardımlar alarak burasını yapacağız, burası madencilik için bir vaha olacak. Madencilik Eğitim Galerisi'ni ilkokuldan itibaren herkese müze olarak göstermek var. Çocukların zihnine madenlerin önemini ve madenler olmadan bir ülkenin kalkınamayacağını, sanayinin kurulamayacağını anlatmak istiyoruz. İnşallah 2 yıl içinde bu hedefe ulaşacağız."

Konuşmanın ardından Karaca, İTÜ Maden Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Kuru, Önal ve İTÜ Vakfı Yönetim Kurulu, İTÜ Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu ve protokol üyelerinin katılımıyla kurdele kesilerek galeri açıldı.

Ardından davetliler 230 metre uzunluğa sahip tünel şeklindeki galeriyi gezdi.

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İhsan Ketin Konferans Salonu İTÜ maden Türkiye Kömür İşletmeleri

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