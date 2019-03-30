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"İÜ 1453 Ödülleri" sahiplerini bulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 13:31 | Son Güncelleme

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ödüller için oylama, "1453odulleri.istanbul.edu.tr" internet sitesi üzerinden yapılıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi (İÜ) Öğrenci Konseyi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "İÜ 1453 Ödülleri", 16 Nisan'da sahiplerini bulacak.

İÜ'den yapılan açıklamaya göre oylama, "1453odulleri.istanbul.edu.tr" internet sitesi üzerinden yapılabiliyor.

Sanat dünyasından medyaya, spordan film sektörüne toplam 28 dalda, alanında en iyi 199 kişi ve kurum aday gösterilirken oylama 1 hafta daha devam edecek.

Ödül töreni, 16 Nisan'da üniversitenin Beyazıt Kampüsünde yapılacak.

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Beyazıt Merkez Kampüsü İÜ 1453 Ödülleri

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