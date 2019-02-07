"İÜ, basında en çok yer alan üniversite oldu"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi'nin (İÜ) 2018 yılında en çok haberi yapılan üniversite olduğu bildirildi.

İÜ Basın Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Medya Takip Merkezi’nin 1 Ocak-31 Aralık 2018'de yaptığı takip sonuçlarından derlenen verilere göre, İstanbul Üniversitesi'nin 2018 yılında en çok haberi yapılan üniversite olduğu belirtildi.

Açıklamada, 4 bini aşkın gazete ile dergi, 47 televizyon kanalı ve 10 bini aşkın haber sitesi üzerinden yapılan takip sonuçlarında İstanbul Üniversitesi'nin yazılı, görsel ve internet haberleri dahil olmak üzere toplamda 144 bin 416 habere konu olduğu kaydedildi.

İÜ ile ilgili yazılı basında 20 bin 568 haber yayımlandığı aktarılan açıklamada, "Yazılı basında birinci sırada yer alan İstanbul Üniversitesi’ni Ankara Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi takip etti. İstanbul Üniversitesi 136 milyon 393 bin 270 lira reklam eşdeğerliliği ile yazılı basında reklam eşdeğerliliği en yüksek üniversite oldu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İÜ Kurumsal İletişim Direktörü ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Yolcu, üniversitelerinin kurumsal iletişim direktörlüğü aracılığı ile üniversite bünyesinde her alanda yapılan çalışmaların kamuoyuna duyurulduğunu belirtti.