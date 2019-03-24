İÜ-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi’nden kuruluş tarihini güncelleme atağı

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Üniversitesi-Cerrahpaşa’ya bağlı Veteriner Fakültesi’nin kuruluş tarihinin 1972 yerine 1889 olarak güncellenmesi amacıyla çalışma başlatıldı. İÜ-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Türkiye'nin ilk sivil veteriner fakültesi olduklarını belgelemek için çalıştıklarını açıklarken, fakülte Dekanı Prof. Dr. Güven Kaşıkçı da, tarihi belgelerin derlendiğini, fakültenin kuruluş tarihinin en az 1889 olarak tescil edilmesini hedeflediklerini açıkladı.

Veteriner Fakültesi’nin kuruluş tarihi ile ilgili görüşler, kısa süre önce İstiklal Marşı’nı kaleme alan milli şair Mehmet Akif Ersoy’un adının bir amfiye verilmesi ile gündeme geldi. Öğretim üyelerinden Dr. Altan Armutak, İÜ Veterinerlik Fakültesi’nin kuruluş tarihinin 1972 olarak göründüğünü, buna karşılık Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin kapısında ise kuruluş tarihinin 1842 olarak yazıldığını hatırlatırken, şöyle dedi:

"O tarihte, Ankara Üniversitesi yoktu. Üniversitenin temeli İstanbul’du. 1923’ten sonra Türkiye Cumhuriyeti’nde hayvancılıkta büyük atılıma girilmesi hedefleniyordu. Yeni hükümetler, ‘İstanbul’daki, Trakya’daki hayvan varlığı yeterli değil. Bu nedenle Halkalı'daki Baytar Mektebi'ni Anadolu’nun göbeğine Ankara’ya taşıyalım. Bu okul hayvancılıkla kalkınmaya ivme versin’ kararı aldı. İstanbul’da 1842’de askeri baytar mektebi olarak açılan 1889’da ise sivil hale getirilen okul, 1933’te kapatılıyor. Veteriner fakültesi 91 yıl İstanbul’da hizmet vermiştir. Trenlerle öğrenciler, öğretim üyeleri, sehpalar, hayvan iskeletleri Ankara’ya taşınıyor. Bu okul, 1970’li yılların başına kadar Ankara’da tek veteriner fakültesi olarak kalıyor. Kuruluş tarihi olarak 1842 yazıyor. ‘İstanbul’daki okulun mirasçısıyız’ diyorlar. 1970’te Elazığ’da Fırat Üniversitesi’nde, ardından 1972’de İstanbul’da veteriner fakültesi açılıyor. Düşünebiliyor musunuz? 1933-1972 arasındaki 39 yılın gecikmişliği bize nereden bakarsanız bakın 130 yıla mal oluyor. 1972 kuruluş tarihi fakültemize yakışmıyor. Bu konuda duyarlılığımızı arttırtmalıyız. 1842 değilse bile, 1889 yani askeri veterinerlikten ayrılan okulumuzun kuruluşunu yazmalıyız.”