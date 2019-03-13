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İÜ-Cerrahpaşa’da bir amfiye Mehmet Akif Ersoy’un adı verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 10:28 | Son Güncelleme

İSTANBUL Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi’ndeki bir amfiye, Türkiye’nin ilk sivil veterinerlerinden İstiklal Marşı’nın yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy’un adı verildi.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi’ndeki bir amfiye, Türkiye’nin ilk sivil veterinerlerinden İstiklal Marşı’nın yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy’un adı verildi. İstiklal Marşı’nın Kabulü’nün 98’nci yıl dönümü nedeniyle İstanbul ÜNiversitesi (İÜ)-Cerrahpaşa'nın Avcılar Kampüsü Veteriner Fakültesi’nde tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende konuşan İÜ-Cerrahpaşa Rektörü Prof.Dr. Nuri Aydın, "İstiklal Marşı milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un adını Veteriner Fakültesi’ndeki bir amfiye ismini verdik. Çünkü; kendisi bir veteriner. Mehmet Akif, aslında okullarımızın temellerinin atıldığı Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi’nin ilk mezunu ve okul birincisi. Onun ismini biz de üniversitemiz içerisinde Veteriner Fakültesi’ndeki büyük bir amfisinde yaşatmak istedik. Mehmet Akif Ersoy iyi bir veteriner aslında. O dönem yaklaşık 20 yıl veterinerlik mesleğini icra etmiş bir şair. Ziraat ve Baytar Mektebi’nden mezun olmuş, daha sonra da edebiyat ile de ilgisi devam ederek milli şairimiz sıfatını, yazmış olduğu İstiklal Marşı ile almıştır. Veteriner fakültesindeki öğrencilerimizin de milli şairimizin ismini ve yaptıklarını daha yakından hissetmeleri ve yaşamaları açısından buradaki bir cerrahi amfimize kendi ismini vermiş olduk” dedi. Veteriner Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Güven Kaşıkçı da, "Herkes, Mehmet Akif Ersoy'u şair tarafıyla tanır. Ama biz meslektaşımız olarak ayrıca seviyoruz. Bu amfiye ismini vermek için bir yıl önce karar aldık. İstiklal Marşımızın kabulünün 98’inci yıldönümüne denk getirip açtık.” dedi. Törende konuşan öğretim üyesi Dr. Altan Armutak da Mehmet Akif Ersoy’un Türkiye'nin ilk sivil veterinerlerinden biri olduğunu, 1889’da Türkiye'de sivil olarak açılan Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi'ne girdiğini ve 1893 yılında birincilikle bitirdiğini, 20 yıl mesleğini sürdürdüğünü söyledi. Milli şair Mehmet Akif Ersoy’un yaşamını anlatan belgeselin izlendiği törende fakülte öğrencileri müzik dinletisi sundu. Programın sonunda milli şairin yaşamından karelerin olduğu fotoğraf sergisi gezildi.

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