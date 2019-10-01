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İÜ Diş Hekimliği Fakültesi tahliye ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 18:06 | Son Güncelleme

Deprem ön hasar tespiti sonucunda fakültedeki 7 binanın tahliye edilmesi kararı sonrası, öğrenciler kişisel eşyalarını alarak binaları boşalttı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'daki depremin ardından yapılan ön hasar tespiti sonucunda tahliye kararı verilen İstanbul Üniversitesi (İÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'ndeki 7 bina boşaltıldı.

Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde yapılan ön hasar tespitinde, binaların genel olarak bodrum katlarında kullanılan betonun deniz kumundan imal edildiği ve beton kalitesinin düşük olduğu tespit edildi.

Ayrıca çok sayıda kolonun rutubete bağlı olarak korozyona uğradığı, beton dökülmelerinin oluştuğu, kolonlarda hem deprem hem de fiziki şartlardan kaynaklı önemli yapısal hasar bulunduğunun belirlenmesi üzerine binaların tahliyesine karar verildi.

Kararın ardından söz konusu binalarda öğrenim gören öğrenciler ile akademisyenler ve personel, kişisel eşyalarını alarak binaları boşalttı.

Eşyalarını toplayan bazı öğrenciler üniversiteden ayrılırken, bazıları ise çevredeki banklara oturup bir süre bekledi.

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