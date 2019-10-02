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İÜ Diş Hekimliği Fakültesinin tahliyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 14:33 | Son Güncelleme

İstanbul'daki depremin ardından yapılan ön hasar tespiti sonucunda tahliye edilmesi kararı verilen İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ndeki taşınma işlemleri devam ediyor - Diş Hekimliği Fakültesinde asistan olarak görev yapan Elif Erelel: - "Bizim burada çalışmamız uygun görülmedi, onun için tahliye kararı aldık. Tabii ki bu karardan dolayı çok mutluyuz, bu konuda bize yardım eden insanlara müteşekkiriz, ama biz Çapalıyız, Çapa'da olanlar, okuyanlar, çalışanlar ancak bunu anlayabilir" - Diş Hekimliği Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Enes Durel: - "Bizim istediğimiz, mükemmel bir ortam içerisinde bu okula, üniversiteye yakışır bir şekilde eğitim almak, hastalarımızı tedavi etmek"

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yaşanan depremin ardından yapılan ön hasar tespiti sonucunda tahliye edilmesi kararı verilen İstanbul Üniversitesi (İÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'ndeki taşınma işlemleri sürüyor.

Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından İÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde yapılan inceleme sonucunda bazı bölümlerin tahliyesine karar verilmesi kapsamında başlayan taşınma işlemleri bugün de devam edildi.

Fakültede öğrenim gören bir kısım öğrenci, akademisyen ve personelin kişisel eşyalarını alarak binaları boşalttığı görüldü. Bazı öğrencilerin de yerleşkedeki bekleyişlerini sürdürdüğü gözlendi.

İÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde asistan olarak görev yapan Elif Erelel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çapalıyım, Çapa'nın tarihi çok eskidir, diş hekimliğinin de güçlü bir tarihi var ve çok önemli bir yeri vardır." dedi. Erelel, taşınmaya ilişkin duygularını şöyle anlattı:

"Bizim burada çalışmamız uygun görülmedi, onun için tahliye kararı aldık. Tabii ki bu karardan dolayı çok mutluyuz, bu konuda bize yardım eden insanlara müteşekkiriz, ama biz Çapalıyız, Çapa'da olanlar, okuyanlar, çalışanlar ancak bunu anlayabilir. Biz bütün zorluklara rağmen burada durmuşuzdur, çünkü burası Çapa Hastanesi. Fakat bizi başka bir yere göndermeleri bizi çok üzüyor. Umarım tekrardan aynı kampüs içerisinde yerimizi alabiliriz."

Binalarının Hasdal'a taşınmasının konuşulduğunu dile getiren Erelel, "Deprem sonrasında bina uygun olmadığı için taşınmak istedik, ama biz Çapa'dan çıkmak, Çapa'yı terk etmek gibi bir niyeti hiçbir zaman taşımadık. Bunun aksine buradan ayrılmak, bizi çok üzer. Bütün hocalarımızla yeri gelir çadırda da ders veririz, yeter ki 'Çabalayıp Çapa'dan ayrılmayalım.' diyorlar." diye konuştu.

- "Eğitimimizi en iyi şekilde almanın peşindeyiz"

Diş Hekimliği Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ayşe Zehra Çelik eğitimlerine okullarında devam etmek istediklerini, bu kapsamda da binanın yeniden yapılandırılabileceğini dile getirerek, konuyla ilgili yetkililerden açıklama beklediklerini söyledi.

Çelik, "Çapa ile ilgili yetkililerden net bir açıklama bekliyoruz. Deprem esnasında dersim olmadığı için burada değildim, ama burada o anları yaşayan arkadaşlarım vardı. Çok korkmuşlar ve hemen okulu boşaltmışlar ama şu an bizim için en önemli faktör eğitimimizin devamı için net bir karar bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Diş Hekimliği Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Berkan Artıran da tahliye kararı sonrasında endişelerinin devam ettiğini belirterek, "Depremde hasar gördüğü gerekçesiyle tahliyemiz yapıldı, şu anda eşyalarımızı topladık. Bizim isteğimiz Çapa'da kalmak. Ben Çapa'yı, Çapa olduğu ve konumu için tercih ettim. Şu anda okulda yılda 200-300 bin arası hasta bakılıyor, gerçekten yoğun potansiyele sahip bir bölge." değerlendirmesini yaptı.

Fakültede 5. sınıf öğrencisi Enes Durel de Hasdal'a taşınma ihtimalinin gündeme geldiğini belirterek, "Bizim istediğimiz, mükemmel bir ortam içerisinde bu okula, üniversiteye yakışır bir şekilde eğitim almak, hastalarımızı tedavi etmek. Biz öğrenciyken hasta bakıyoruz asistanken de bakacağız." dedi.

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Çapa deprem İÜ Diş Hekimliği Fakültesi tahliye işlemleri

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