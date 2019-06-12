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İÜ Mimarlık Fakültesi ilk öğrencilerini alacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 16:26 | Son Güncelleme

Bakanlar Kurulu kararıyla iki yıl önce kurulan İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi bünyesinde, öğretim dili en az yüzde 30 İngilizce olan Mimarlık Programı'na 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için 60 öğrenci alınacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi (İÜ) Mimarlık Fakültesi, 2019-2020 eğitim-öğretim yılından itibaren Mimarlık Bölümü'nde öğrenci alımına başlayacak.

İÜ'den yapılan açıklamaya göre, Mimarlık Fakültesi, Resmi Gazete'nin 11 Mart 2017 tarihli sayısında yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kuruldu.

İÜ Rektörlüğü'nün, Mimarlık Fakültesi bünyesinde öğretim dili en az yüzde 30 İngilizce olan Mimarlık Programı'na 2019-2020 eğitim-öğretim yılından itibaren 60 öğrenci alınması ve İngilizce hazırlık sınıfı açılması konusundaki teklifi, Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 9 Mayıs'taki toplantısında incelenerek kabul edildi.

Fakülte bünyesinde lisansüstü eğitime yönelik çalışmalar da devam ederken, verilecek eğitimle mimarlık, tasarım ve planlama alanlarında önemli katkı sağlanacak.

İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Mimarlık Fakültesi'nin öğrenci alımına başlamasına ilişkin, "Ülkemizin en köklü üniversitesi İstanbul Üniversitesi, akademik ve bilimsel anlamda katkılarını sürdürerek eğitim alanında hizmet vermeye devam ediyor. Üniversitemizde öğrenci yetiştirmeye başlayacak bu yeni fakültemizle birlikte bilimsel gücümüzü sektörel alana aktararak daha da ilerilere taşıyacağız. İstanbul Üniversitesi olarak her zaman öncelikli amacımız, ulusal ve uluslararası alanda başarılı meslek insanları yetiştirmek üzere nitelikli bir eğitim vermek." değerlendirmesinde bulundu.

İÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Kutgün Eyüpgiller ise YÖK kararı uyarınca Mimarlık Fakültesi'nin ilk lisans eğitiminin bu yılın eylül ayında mimarlık bölümü ile başlayacağını belirterek, şehir ve bölge planlama, endüstri ürünleri tasarımı ile iç mimarlık bölümlerinin eğitime başlamasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
fakülte İstanbul Üniversitesi Mimarlık

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