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İÜ öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 14:58 | Son Güncelleme

İstanbul Üniversitesi Milliyetçi Kulüpler Topluluğu üyesi öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'na destek için üniversitenin Beyazıt yerleşkesinde yürüdü - Topluluk Başkanı Kadir Kürşat Yılmaz: - "Vatansever Türk gençliği ve İstanbul Üniversitesi öğrencileri olarak, bölgesinde terörü yok etmeye and içmiş kahraman Türk ordusuyla aynı inanç ve kararlılık içinde, Barış Pınarı Harekatı'nı en samimi duygularımızla, sonuna kadar desteklediğimizi buradan tüm dünyaya ilan ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi (İÜ) Milliyetçi Kulüpler Topluluğu üyeleri, Barış Pınarı Harekatı'na destek yürüyüşü yaptı.

İÜ Milliyetçi Kulüpler Topluluğu üyeleri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için üniversitenin Beyazıt yerleşkesinde toplandı.

İstanbul Üniversitesi Türkçe Yaşam Kulübü, İstanbul Üniversitesi Çağdaş Türk Politikaları Kulübü, İstanbul Üniversitesi Türk Dünyası İktisadi Araştırmalar Kulübü, İstanbul Üniversitesi Hür Hukuk Kulübü ve İstanbul Üniversitesi Tarih Topluluğu üyelerinden oluşan topluluğa, bazı akademisyenler de eşlik etti.

Havuzlu bahçede bir araya gelen grup, yerleşke içinde Türk bayrağı ve dövizlerle yürüdü. "Ne mutlu Türküm diyene", "Savaş Türk'e düğündür" ve "Sefer bizim, zafer Allah'ın" yazılı dövizler taşıyan öğrenciler, "Ne mutlu Türküm diyene", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Vatan sana canım feda" sloganları attı.

Yürüyerek üniversitenin ana kapısına gelen topluluk adına, İstanbul Üniversitesi Milliyetçi Kulüpler Topluluğu Başkanı Kadir Kürşat Yılmaz basın açıklaması yaptı.

Yılmaz, Barış Pınarı Harekatı kapsamında şimdiye kadar Tel Abyad ve Rasulayn gibi önemli şehirlerin hain terör örgütünden kurtarıldığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Uluslararası Af Örgütü raporlarında 'sivilleri zorla göç ettirme, köy yakma ve keyfi tutuklama' gibi insanlık suçları işlediği belirtilmiş olan PKK'nın kanlı elleri, kahraman Türk ordusu tarafından kırılmaya başlanmıştır. Tasmasını tutan ABD ve Avrupa Birliği gibi emperyalist odalardan güç alarak bölgede Türkmen, Arap, Kürt ayrımı yapmaksızın, masum sivillerin can ve mal güvenliğine kasteden PKK, farklı isimler altında bu suçlardan kaçabileceğini sanmaktadır. Ancak Türk ordusu tüm bu olanlar karşısında, daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında yaptığı gibi şimdi de Barış Pınarı Harekatı ile sınır hattımızda terörün kökünü kazımaktadır."

Kadir Kürşat Yılmaz, "Biz vatansever Türk gençliği ve İstanbul Üniversitesi öğrencileri olarak, bölgesinde terörü yok etmeye and içmiş kahraman Türk ordusuyla aynı inanç ve kararlılık içinde, Barış Pınarı Harekatı'nı en samimi duygularımızla, sonuna kadar desteklediğimizi buradan tüm dünyaya ilan ediyoruz. Allah, Türk askerinin ve Türk milletinin yardımcısı olsun." diye konuştu.

Açıklamanın ardından öğrenciler, "Kahraman Mehmetçiğimize selam olsun" diyerek, asker selamı verdi. Mehmetçiğe selam gönderen öğrencileri gören çevredeki bazı vatandaşlar öğrencilere eşlik ederken, bazıları da bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

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Barış Pınarı Harekatı İstanbul Üniversitesi Milliyetçi Kulüpler Topluluğu

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