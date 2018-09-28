İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi (İÜ) Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Araştırma Merkezi tarafından 1-2 Ekim'de "Yaşlılık Atölyesi" düzenlenecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul Şehir Üniversitesi, Yalova Üniversitesi ve 65+ Yaşlı Hakları Derneği iş birliğiyle organize edilen atölye, İÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Türkiye'de yaşlılık ve yaşlanma alanında çalışan akademisyenleri, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarını ve özel sektör çalışanlarını bir araya getirecek atölyede, yaşlılık meselesinin çeşitli boyutlarıyla ele alınması amaçlanıyor.

Atölyenin açılış oturumunda, "Nüfusun Yaşlanması: Nedenler, Sonuçlar ve Öncelikler", "Geronteknolojik Ürün Kullanımı: Yerinde Yaşlanmanın Sürdürülebilirliği" "Yaşlılık Alanında STK Olarak Çalışmak: Deneyimler ve Planlar" ve "Medya ve Yaşlılık" konuları ele alınacak.

Yaşlılık Atölyesi'nin ilk gününde gerçekleştirilecek "Teknoloji ve Yaşlılık" panelinde bu alanda çalışan özel sektör temsilcileri yer alacak. "Yaşlılık ve Sağlık" panelinde ise akademisyenler ve kamu kurumu temsilcileri sağlıktaki son durumu değerlendirecek.

