İÜDER üyeleri iftarda bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi Mezun ve Mensupları Derneği (İÜDER) üyeleri, düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

İstanbul Üniversitesi merkez kampüsünde gerçekleştirilen iftar programı Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Etkinlik, şiir dinletisi ve İÜDER'in tanıtım filminin gösterimi ile devam etti.

Dernek Başkanı Aydın Can, yaptığı konuşmada, İÜDER'in İstanbul Üniversitesi öğrencilerine yönelik kariyer planlama, mezuniyet sonrası için öğrencileri sektör temsilcileri ile buluşturma ve iş imkanı sağlamaya yönelik faaliyetlerde bulunduğunu anlattı.

Derneğin her yıl ihtiyaç sahibi çok sayıda öğrenciye burs verdiğini belirten Can, özellikle eğitim alanında dernek olarak birçok proje yürüttüklerini ve geleceğin teminatı gençler için büyük bir özveri ile ile çalıştıklarını söyledi.

Yaklaşık iki bin kişinin katıldığı 37. geleneksel iftar programı, derneğe katkı sağlayan üyelere plaket takdimi ile sona erdi.

