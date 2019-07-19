İSTANBUL (AA) - Öğrencilerin İstanbul Üniversitesi'ni (İÜ) daha yakından tanımalarına ve en doğru tercihi yapmalarına katkı sağlamayı hedefleyen "Tercih ve Tanıtım Günleri 2019" başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü koordinatörlüğünde düzenlenen "Tercih ve Tanıtım Günleri 2019"un ilk etkinliği, rektörlük binasında gerçekleştirildi.

Öğrenciler ve yakınlarının yoğun ilgi gösterdiği tanıtım etkinliklerinin ilkinde, üniversiteyi 140 öğrenci ve 215 veli ziyaret etti.

Fakülte ve yüksekokul öğretim üyelerinden üniversite hakkında detaylı bilgi alan öğrenciler, İÜ'nün tarihi, yerleşkeleri, burs, beslenme, barınma, spor, sağlık ve sosyal olanakları, öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları gibi pek çok konuda bilgilendirildi.

Öğretim üyeleri ile yüz yüze görüşme imkanı bulan öğrencilere, görevliler tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.

Tüm fakülte ve yüksekokulların katıldığı etkinlikte, Teknoloji Transfer Merkezi, Öğrenci Kültür Merkezi, Merkez Kütüphane, Rehberlik ve Danışmanlık Birimi, Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Erasmus, Mevlana ve Farabi Ofisleri, Kariyer Geliştirme Merkezi, Öğrenci Kültür Merkezi ve Spor Birliği Kulübü de öğrenciler için stant açtı.