İUP (İşgücü Uyum Programı) nedir? İŞKUR İUP başvurusu nasıl yapılır?

Türkiye’de kamu istihdam işlerine ve hizmetlerine dair düzenlenen ilk yasa, 1936 tarihli olan İş Kanunu'dur. Bu kanun sayesinde iş arayan vatandaşlara çeşitli haklar sağlanmakla birlikte istihdam alanı yaratmakla kalınmamış, çeşitli mesleki ve meslek edinme eğitimleri de verilir hâle gelmiştir. İŞKUR takibinde birçok faaliyet ve program geliştirilmektedir.

İUP (İşgücü Uyum Programı) nedir?

İŞKUR kapsamında özel bir politika gerektiren gruplar öncelikli olmak üzere işsiz olan kişilerin iş gücü piyasalarına geçebilmeleri için birçok faaliyet düzenlenir. Bu geçişi sağlayacak beceri, bilgi, disiplin ve çalışma alışkanlığı kazanmak amacıyla İŞKUR tarafından eğitimler verilir. Eğitim veren kurumlarla ve kuruluşlarla iş birliği yapılır.

İŞKUR İUP ya da diğer adı ve açılımı ile İşgücü Uyum Programı, bu iş birlikleri sonucu verilen eğitimlerin toplandığı programlardır. Ancak bu programlara katılmak için vatandaşların bazı şartları yerine getirmiş olması gerekliliği vardır.

İŞKUR İUP başvurusu nasıl yapılır? İUP katılım şartları nelerdir?

İUP İŞKUR başvurusu yapmaya hak kazanmak için gerekli olan çeşitli şartlar bulunur. İUP şartlarından bazıları şunlardır:

T.C. vatandaşı olmak,

Kurumda kaydı bulunmak,

18 yaşını bitirmiş olmak,

Yaşlılık ya da malul aylığı almak,

Hane gelir şartına sahip olmak,

Kurumun sunduğu aktif iş gücü ya da işsizlik sigortası programlarından yararlanmıyor olmak.

İşgücü uyum programı başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR İşgücü Uyum Programı'ndan yararlanabilmek için bu programa başvuruda bulunmak gerekir. Devlet tarafından belirlenen şartlara uyan kişiler başvuru yapma hakkına sahiptir. Başvurular birden fazla yoldan yapılabilmektedir.

İUP programı başvurusu Alo 170 Çağrı merkezi ya da internet üzerinden yapılabilir. Birçok resmî işlemin de yapılabildiği e-Devlet sistemi üzerinden başvuru gerçekleştirebilmek de mümkündür. İnternet üzerinden başvuru yapılacaksa e-Devlet portalı kullanılabilir.

İUP İŞKUR başvuru nasıl yapılır?

İUP başvurusu e-Devlet üzerinden yapılabilir. Ancak İŞKUR’a başvurusu bulunmayan ya da bu kurumda kaydı olmayan kişiler İUP başvurusu yapma hakkına da sahip değildir. İŞKUR’da kaydı olan kişilerin İUP başvuru işlemleri şu yollarla gerçekleştirilir: