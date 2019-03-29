HABER

IUS'un bursluluk sınavına yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 17:42 | Son Güncelleme

Türk girişimciler tarafından 2004'te Bosna Hersek'te kurulan Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde "Açık Kapı Günü" ve bursluluk sınavı yapıldı

SARAYBOSNA (AA) - Türk girişimciler tarafından 2004'te Bosna Hersek'te kurulan ve ülkenin en başarılı üniversitelerinden biri haline gelen Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde (IUS) "Açık Kapı Günü" ve bursluluk sınavı yapıldı.

Bosna Hersek'in farklı şehirlerindeki 110 liseden gelen bin 300 civarında son sınıf öğrencisi, gelecek eğitim-öğretim yılında IUS'ta burslu okumayabilmek için yoğun çaba sarf etti.

AA muhabirine açıklamada bulunan IUS Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım, üniversite çatısı altında 5 fakülte ve 21 bölümde eğitim verildiğini aktararak, "Bursluluk oranının ne kadar olacağını öğrencinin sınavdaki başarısı belirliyor." dedi.

Bugünkü sınavı kaçıran öğrenciler için mayısta ikinci bir şans daha sunacaklarını dile getiren Yıldırım, "Verdiğimiz kaliteli eğitimden çok sayıda Bosna Hersekli öğrencinin faydalanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Burs alacak öğrencilerin sayısının sınırlı olmadığına işaret eden Yıldırım, Bosna Hersekli öğrencilerin ortalama yüzde 80 oranında burs kazandığını dile getirdi.

Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Dr. Emir Suljagic de bu sınavın ülkedeki en büyük bursluluk sınavı olduğunu belirterek, İngilizce eğitim veren üniversitenin denkliğinin yalnızca Bosna Hersek'te değil, başka ülkelerde de kabul edildiğini söyledi.

Suljagic, IUS'ta burslu eğitim alan İsmail Cidic'in, ABD'nin en iyi 10 üniversitesinden biri kabul edilen Duke Üniversitesinden kabul aldığına dikkati çekti.

IUS'un başarılı öğrencisi Cidic ise 4 yıl önce yüzde 100 burs kazandığını belirterek, Duke Üniversitesinden kabul almasının, aslında IUS'un verdiği eğitimin kalitesinin bir göstergesi olduğunu sözlerine ekledi.

Bursluluk sınavına giren öğrenciler, Açık Kapı Günü kapsamında okulu gezip hakkında bilgi alma imkanı da buldu.

Korkutan uyarı! 1 milyardan fazla insan tehlike altında Korkutan uyarı! 1 milyardan fazla insan tehlike altında
Broşür dağıtırken tepki gören genç, sosyal medyada gündem olduBroşür dağıtırken tepki gören genç, sosyal medyada gündem oldu
Gök bilimi, bu merkezde sanal gerçeklikle öğrenilebilecekGök bilimi, bu merkezde sanal gerçeklikle öğrenilebilecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Yıldırım bursluluk sınavı IUS

En Çok Okunan Haberler

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

Cinsel istismar sanığı öğretmene 17 yıl hapis

Cinsel istismar sanığı öğretmene 17 yıl hapis

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Özhaseki: Bütün haklarımı Mansur Yavaş'a devrettim

Özhaseki: Bütün haklarımı Mansur Yavaş'a devrettim

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

6 gündür aranıyordu! Kahreden haber geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Atatürk Havalimanı'nda başörtülülere hakaret eden Bülent Kökoğlu tutuklandı!

Başörtülülere hakaret eden Bülent Kökoğlu tutuklandı!

Nişanlı polis çiftin kıskançlık tartışması ölümle bitti! Feci son

Nişanlı polis çiftin kıskançlık tartışması ölümle bitti! Feci son

Polis aracında tecavüz davasında yeni gelişme!

Polis aracında tecavüz davasında yeni gelişme!

Zeynep'in son görüntüleri ortaya çıktı

Zeynep'in son görüntüleri ortaya çıktı

AK Partili genci rencide etmek istedi! Paylaştığı videoya tepki yağıyor

AK Partili genci rencide etmek istedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.